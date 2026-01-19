Babnet   Latest update 19:10 Tunis

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس والتموين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e687ccf12b3.03546346_njhgkfmieplqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 18:11 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الاثنين، زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للّباس والتموين، أين اطّلع على مهامها ودورها في تحقيق حاجيات مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني وتزويدها في مجالات الإكساء والتجهيز والتموين والطباعة.

وعاين الوزير ورشات الخياطة والإنتاج ومشاغل التكوين التابعة لها، إضافة إلى البرامج المستقبلية المتعلقة بتحسين البنية الأساسية والفضاءات المخصصة للخزن، مثمنا الدور الهامّ الذي تضطلع به الإدارة العامة للّباس والتموين في الرفع من الجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية، من خلال تلبية حاجياتها في الاسناد والتموين، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية لمختلف الهياكل العسكرية في المجالات الراجعة لها بالنظر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.


كما زار مركز التكوين المهني في اختصاصات الطبخ والحلويات والخدمات الفندقيّة التابع لهذا الهيكل، مشيدا بدوره في الارتقاء بمنظومة التكوين المهني العسكري وتكوين يد عاملة ذات كفاءة عالية تستجيب لسوق الشغل.


ونوّه وزير الدفاع بجهود كافة العسكريّين والمدنيين المنتمين للإدارة العامة للّباس والتموين، لما يتحلّون به من جديّة وتفانٍ وانضباط وتشبّع بالعقيدة العسكرية من أجل تحقيق النجاعة والفاعلية في أداء مهامهم وتطوير مردوديتهم، داعيا إياهم إلى مواصلة بذل الجهد والعمل بنفس الروح الوطنية العالية، والسعي إلى تطوير أساليب العمل ومواكبة التطوّرات التكنولوجيّة بهدف تحسين المنتوج والترفيع في المخزون الاستراتيجي من مواد التموين.

وتوجّه بالشكر والتقدير للإطارات المشرفة لمساهمتهم في توفير ظروف العمل المثلى، من خلال حسن تأطير الأفراد والرفع من معنوياتهم حفاظا على جاهزيّتهم للذّود عن الوطن وحمايته، مؤكدا حرص الوزارة على مزيد توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية والانصات إلى مشاغلهم وتطوير مهاراتهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322164

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
14°-11
15°-10
17°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>