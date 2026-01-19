وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس والتموين

أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الاثنين، زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للّباس والتموين، أين اطّلع على مهامها ودورها في تحقيق حاجيات مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني وتزويدها في مجالات الإكساء والتجهيز والتموين والطباعة.وعاين الوزير ورشات الخياطة والإنتاج ومشاغل التكوين التابعة لها، إضافة إلى البرامج المستقبلية المتعلقة بتحسين البنية الأساسية والفضاءات المخصصة للخزن، مثمنا الدور الهامّ الذي تضطلع به الإدارة العامة للّباس والتموين في الرفع من الجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية، من خلال تلبية حاجياتها في الاسناد والتموين، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية لمختلف الهياكل العسكرية في المجالات الراجعة لها بالنظر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.كما زار مركز التكوين المهني في اختصاصات الطبخ والحلويات والخدمات الفندقيّة التابع لهذا الهيكل، مشيدا بدوره في الارتقاء بمنظومة التكوين المهني العسكري وتكوين يد عاملة ذات كفاءة عالية تستجيب لسوق الشغل.ونوّه وزير الدفاع بجهود كافة العسكريّين والمدنيين المنتمين للإدارة العامة للّباس والتموين، لما يتحلّون به من جديّة وتفانٍ وانضباط وتشبّع بالعقيدة العسكرية من أجل تحقيق النجاعة والفاعلية في أداء مهامهم وتطوير مردوديتهم، داعيا إياهم إلى مواصلة بذل الجهد والعمل بنفس الروح الوطنية العالية، والسعي إلى تطوير أساليب العمل ومواكبة التطوّرات التكنولوجيّة بهدف تحسين المنتوج والترفيع في المخزون الاستراتيجي من مواد التموين.وتوجّه بالشكر والتقدير للإطارات المشرفة لمساهمتهم في توفير ظروف العمل المثلى، من خلال حسن تأطير الأفراد والرفع من معنوياتهم حفاظا على جاهزيّتهم للذّود عن الوطن وحمايته، مؤكدا حرص الوزارة على مزيد توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية والانصات إلى مشاغلهم وتطوير مهاراتهم.