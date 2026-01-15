Babnet   Latest update 14:10 Tunis

تحويل جزئي لحركة المرور بمفترق المروج 1 و2 بداية من التاسعة ليلًا

Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 14:00
      
أعلنت وزارة التجهيز عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2، وذلك بداية من الساعة التاسعة من ليل الخميس إلى الساعة الخامسة من صباح الجمعة، لمواصلة إنجاز طبقة السير.

ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الخميس، في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (القسط عدد 03).


وأوضحت الوزارة أنّه يمكن لمستعملي الطريق العبور بصفة وقتية عبر الجسر الجديد خلال فترة الأشغال.


كما دعت وزارة التجهيز متساكني المروج 01 والمروج 03 والمتّجهين نحو العاصمة إلى المرور عبر مفترق ميامي ومحوّل بئر القصعة، مع التأكيد على التخفيض من السرعة بمحيط الأشغال واحترام العلامات المرورية ضمانًا للسلامة.
