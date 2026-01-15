عدد الأطباء التونسيين في ألمانيا يتجاوز ألف طبيب سنة 2024

العمل في المستشفيات والهجرة الفردية



وبيّنت الإحصائيات المتعلقة بعدد الأطباء المهاجرين إلى ألمانيا من أصول إفريقية الترتيب التالي:1.: 1899 طبيبًا2.: 1076 طبيبًا3.: 1026 طبيبًاويُظهر هذا الترتيب أنّ، إذا ما تمّت مقارنة عددهم بعدد المهاجرين التونسيين المقيمين بألمانيا وبعدد سكان الجمهورية التونسية، وهو ما يعكس، وفق المعطيات ذاتها،وتشير الأرقام إلى أنّ، حيث يبلغ عددهم، في حين تتوزّع بقية الكفاءات على مجالات طبية أخرى.كما تفيد المعطيات بأنّ، ولا تندرج ضمن، على خلاف ما هو معمول به بالنسبة لبعض مهنيّي قطاع التمريض، الذين ينتقلون في إطار اتفاقيات رسمية بين الدول.وتسلّط هذه الأرقام الضوء مجددًا علىمن جهة، وعلىمن جهة أخرى، في ظل النقص المسجّل في الموارد البشرية بالقطاع الصحي.