عدد الأطباء التونسيين في ألمانيا يتجاوز ألف طبيب سنة 2024
أفادت معطيات صادرة عن Bundesärztekammer (نقابة الأطباء الألمانية) بأنّ عدد الأطباء التونسيين المزاولين لنشاطهم في ألمانيا بلغ 1026 طبيبًا خلال سنة 2024، مقابل 954 طبيبًا سنة 2023، مسجّلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 5,7 بالمائة.
وبيّنت الإحصائيات المتعلقة بعدد الأطباء المهاجرين إلى ألمانيا من أصول إفريقية الترتيب التالي:
1. مصر: 1899 طبيبًا
2. المغرب: 1076 طبيبًا
3. تونس: 1026 طبيبًا
ويُظهر هذا الترتيب أنّ الأطباء التونسيين يُعدّون الأكثر تمثيلًا نسبيًا على المستوى الإفريقي، إذا ما تمّت مقارنة عددهم بعدد المهاجرين التونسيين المقيمين بألمانيا وبعدد سكان الجمهورية التونسية، وهو ما يعكس، وفق المعطيات ذاتها، جودة التكوين الطبي والتعليم العالي في تونس.
العمل في المستشفيات والهجرة الفرديةوتشير الأرقام إلى أنّ أغلب الأطباء التونسيين في ألمانيا يزاولون نشاطهم داخل المستشفيات الألمانية، حيث يبلغ عددهم 819 طبيبًا، في حين تتوزّع بقية الكفاءات على مجالات طبية أخرى.
كما تفيد المعطيات بأنّ هجرة الأطباء التونسيين إلى ألمانيا تتم في الغالب بصفة فردية، ولا تندرج ضمن برامج تعاون حكومية، على خلاف ما هو معمول به بالنسبة لبعض مهنيّي قطاع التمريض، الذين ينتقلون في إطار اتفاقيات رسمية بين الدول.
وتسلّط هذه الأرقام الضوء مجددًا على نزيف الكفاءات الطبية من جهة، وعلى الطلب المتزايد على الأطباء الأجانب في المنظومة الصحية الألمانية من جهة أخرى، في ظل النقص المسجّل في الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321944