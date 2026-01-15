Babnet   Latest update 07:49 Tunis

تركيز آلة منظار خاصة بجراحة الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69681d9204e947.51165363_mjqlknoghefip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 07:49
      
 أفادت وزارة الصحة في بلاغ نشرته ليل الأربعاء بأنه قد تم يوم الثلاثاء، تركيز آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي بقاعة العمليات المركزية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بولاية القصرين، ودخلت مباشرة حيّز الاستغلال .
وسيسمح الجهاز الجديد بالقيام بعمليات جراحية أدقّ بتقنية المنظار ما سيسمح للمرضى بتعافٍ أسرع  وبالتقليل من المخاطر والمضاعفات المحتملة مقارنة بالجراحة التقليدية، وكذلك سيقرب الجراحة المتقدمة لمتساكني الجهة، وسيقلل من تنقلاتهم لمدن مجاورة وسيقلّص الضغط على المستشفيات الجامعية الأخرى.
كما سيمكّن جهاز المنظار أطباء مستشفى القصرين من إنجاز تدخلات نوعية ومتقدمة في اختصاص الجهاز الهضمي.

وحسب نص البلاغ  يتنزل تركيز الجهاز في إطار دعم المستشفيات داخل الجمهورية بتجهيزات حديثة وجودة علاج أفضل.
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
