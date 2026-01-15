دخول قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل حيز الاستغلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69681d3d7ed542.81967396_ehmgoqnkfijpl.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ اليوم الأربعاء، استكمال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل، ودخل مباشرة حيّز الاستغلال، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وبلغت كلفة المشروع وفق ذات البلاغ، حوالي 400 ألف دينار وشمل الأشغال والتجهيز.

وقد تمّ تجهيز قسم الاستعجالي الجديد بمعدات حديثة، وانطلقت معه رقمنة بعض الخدمات لتكون الإجراءات أسرع والمتابعة أوضح، بما سيضفي ، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة، مزيد النجاعة والسرعة على التدخلات الاستعجالية وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المرضى فضلا عن تقليص الاكتظاظ وتحسين حركة الخدمة، وإدماج حلول رقمية في مسار العلاج.





واعتبرت الوزارة أن هذا الإنجاز سيعزّز خدمات الاستعجالي في نابل ويقرّب الرعاية الصحية للمواطن بطريقة عملية وفعّالة.