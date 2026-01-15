Babnet   Latest update 07:49 Tunis

دخول قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل حيز الاستغلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69681d3d7ed542.81967396_ehmgoqnkfijpl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 07:44 قراءة: 0 د, 32 ث
      
 تمّ اليوم الأربعاء، استكمال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل، ودخل مباشرة حيّز الاستغلال، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة ليلة الأربعاء إلى الخميس.
وبلغت كلفة المشروع وفق ذات البلاغ، حوالي 400 ألف دينار وشمل الأشغال والتجهيز.
وقد تمّ تجهيز قسم الاستعجالي الجديد بمعدات حديثة، وانطلقت معه رقمنة بعض الخدمات لتكون الإجراءات أسرع والمتابعة أوضح، بما سيضفي ، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة، مزيد النجاعة والسرعة على التدخلات الاستعجالية وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المرضى فضلا عن تقليص الاكتظاظ وتحسين حركة الخدمة، وإدماج حلول رقمية في مسار العلاج.

واعتبرت الوزارة أن هذا الإنجاز سيعزّز خدمات الاستعجالي في نابل ويقرّب الرعاية الصحية للمواطن بطريقة عملية وفعّالة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321920

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:06
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
6° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-6
18°-11
17°-12
16°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026