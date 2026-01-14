تطاوين: عرض نتائج الدراسة الأوليّة لمشروع الطريق الحزامية الغربية لمدينة تطاوين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت، صباح اليوم الأربعاء، بمقرّ ولاية تطاوين، جلسة عمل خُصّصت لعرض ومناقشة نتائج الدراسة الأولية لمشروع إنجاز الطريق الحزامية الغربية لمدينة تطاوين، بإشراف والي الجهة أمير القابسي، وبحضور المدير العام للدراسات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز، إلى جانب عدد من الإطارات الجهوية والمحلية، وممثلي مكتب الدراسات المكلّف بالمشروع.

وتناول الحاضرون في الجلسة مختلف المسارات والفرضيات المقترحة لإنجاز الطريق الحزامية، وأوصوا بالدفع نحو تحقيق هذا المشروع ذي الأهمية الاستراتيجية لما له من انعكاسات مباشرة على تخفيف الكثافة المرورية، والحدّ من حوادث الطرقات، وتحسين التخطيط الحضري، ودعوا إلى تذليل الصعوبات الإدارية، وتسريع الإجراءات المرتبطة باستكمال الدراسات التفصيلية، والانطلاق في إنجاز المشروع في الآجال المحددة.

وأوضح المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين، علي عمّار، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ اختيار المسار الأوّل بصفة نهائية لمشروع الطريق الحزامية الغربية لمدينة تطاوين، والذي يمتدّ على طول 22 كيلومترا تقريبا، وبكلفة تُقدّر بنحو 12.8 مليون دينار للكلم الواحد، أي بكلفة جملية تناهز 320 مليون دينار، مبيّنا أنّ هذا المسار سيربط الطريق الوطنية عدد 19 في نقطتين، الأولى على مستوى الطريق الجهوية عدد 121، والثانية بالطريق الجهوية عدد 207.





وأضاف أنّ إنجاز الطريق الحزامية سيساهم في التقليص من التأثير السلبي لمرور الشاحنات الثقيلة وسط مدينة تطاوين، حيث يناهز عدد الشاحنات التي تعبر المدينة يوميًا حوالي 2000 شاحنة، 50 بالمئة منها شاحنات تجارية ثقيلة، سيتمّ توجيهها لاحقًا إلى الطريق الحزامية، خاصة في ظلّ الاستثمارات والمشاريع التنموية الكبرى المبرمج إنجازها بالجهة، ولا سيما بمعتمديتي ذهيبة ورمادة، وما تشهده من مشاريع صحراوية كبرى.

وأشار عمّار إلى أنّ الدراسات التمهيدية للمشروع ستُستكمل مع موفّى الشهر الجاري، على أن تنطلق إثر ذلك الدراسات التفصيلية، ليتمّ لاحقًا إعداد ملفات طلب العروض التي يُنتظر أن تكون جاهزة أواخر سنة 2026 أو مطلع سنة 2027، مؤكّدًا أنّ صيغ التمويل سيتمّ تحديدها في مرحلة لاحقة تمهيدًا للانطلاق في الأشغال.

كما أفاد بأنّ جزءًا هامًا من مسار الطريق الحزامية سيمرّ عبر تضاريس جبلية صعبة، مؤكدا أنّ الدولة ستُسخّر كلّ الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لإنجاح هذا المشروع لما يمثّله من رافعة تنموية كبرى للجهة.



وقدّم مكتب الدراسات المكلّف بالمشروع خلال الجلسة عرضا شمل نتائج الدراسة الأولية لمختلف المسارات المقترحة للمشروع ومراحله ومدّة الدراسات، والفرضيات المقترحة للمرحلة الأولى، ونقاط التبادل وإعادة ربط المنافذ، إلى جانب الخصائص الفنية الرئيسية، ومقارنة مختلف الفرضيات، واختيار المسار الأنسب، قبل مناقشتها مع الأطراف الحاضرة.