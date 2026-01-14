Babnet   Latest update 20:13 Tunis

قفصة: توسّع مساحات الزراعات الكبرى المروية بـ300 هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي (رئيس دائرة الانتاج النباتي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 19:44
      
توسّعت مساحات الزراعات الكبرى المروية بولاية قفصة خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى 6700 هكتار، بعد أن كانت في حدود 6400 هكتار خلال الموسم المنقضي، وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة قيس شلبي.

وأضاف شلبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المساحات الجملية للزراعات الكبرى تتوزّع إلى 4100 هكتار للقمح الصلب، و1000 هكتار للشعير، و1600 هكتار للزراعات علفية، وتتركز هذه الزراعات بكلّ من سيدي عيش وقفصة الشمالية وقفصة الجنوبية والسند والقصر وزانوش.

وأشار إلى أنّ  عمليات بذر القمح والشعير والزراعات العلفية انتهت كليا بولاية قفصة خلال شهر جانفي الجاري،علما أنّ حصة الجهة من البذور الممتازة تبلغ 5100 قنطار .
وذكر، في هذا الصدد، أنّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة أعدّت برنامجا لتوفير البذور الممتازة لفائدة فلاحي الجهة بكلّ من ديوان الحبوب وشركة الخليج بسيدي عيش (نيابة ديوان الحبوب).
ولفت إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أبرمت إتفاقية مع البنك التونسي للتضامن من أجل إحداث برنامج خصوصي جديد لتمويل صغار الفلاحين عن طريق إسناد قروض مالية موسمية لفائدتهم بشروط تفاضلية ودون ضمانات عينيّة.
