Babnet   Latest update 20:13 Tunis

بن عروس: تقدّم عملية بذر المساحات المخصّصة للأعلاف بحوالي 90 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6318bb811fbf59.50139365_fjhqmlegnpoki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 20:13 قراءة: 1 د, 1 ث
      
بلغت نسبة تقدّم عمليات البذر في المساحات المخصّصة لزراعة الأعلاف خلال الموسم الفلاحي 2025- 2026 في ولاية  بن عروس حوالي 90 بالمائة، وذلك منذ انطلاقة عملية البذر والى  حدود أواخر شهر ديسمبر المنقضي .
ووفق آخر تقرير صادر عن المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، فقد استكملت عمليات البذر على مساحة تمتد على حوالي 5640 هكتارا من إجمالي المساحات الزراعية المبرمجة للأعلاف والمقدّرة بـ 6270 هكتارا.
ووفقا لذات البيانات، فقد تقلّصت نسبة المساحات المخصّصة للأعلاف بالجهة هذا الموسم بنحو300 هكتار مقارنة بالموسم المنقضي، حيث كانت في حدود 6580 هكتارا وهو تراجع تنسبه المصالح الفنية إلى استغلال هذه المساحات للتداول الزراعي وتخصيصها للحبوب.

وتمتد مساحات الأعلاف بشكل عام على مساحات شاسعة في ولاية بن عروس خاصة بمنطقة المحمدية، أكبر منتج للأعلاف في الجمهورية، وبمساحات أقل بكل من فوشانة ومرناق والخليدية، وتمثل هذه الزراعات موردا هامّا للفلاحين بهذه الجهات ولتجار الأعلاف الذين يقومون بتوزيع هذه المادة على كامل تراب الجمهورية.
وتغلب المساحات البعلية على إجمالي المساحات المخصّصة للأعلاف بالجهة، حيث تقدر هذه المساحات المبرمجة بـ 6270 هكتارا، بينما تنحصر المساحات المروية لهذا النشاط في حدود 50 هكتارا.
جدير بالذكر أن المساحات المخصّصة للأعلاف بولاية بن عروس، تتوزع على الأعلاف الخريفية المتمثلة في زراعات السيلاج والقرط والأعلاف والخضراء وعلى الأعلاف الصيفية المرتبطة ببعض زراعات البقول على غرار الدرع العلفي والذرة العلفية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321891

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-7
18°-9
18°-11
17°-12
16°-10
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026