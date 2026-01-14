بن عروس: تقدّم عملية بذر المساحات المخصّصة للأعلاف بحوالي 90 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6318bb811fbf59.50139365_fjhqmlegnpoki.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت نسبة تقدّم عمليات البذر في المساحات المخصّصة لزراعة الأعلاف خلال الموسم الفلاحي 2025- 2026 في ولاية بن عروس حوالي 90 بالمائة، وذلك منذ انطلاقة عملية البذر والى حدود أواخر شهر ديسمبر المنقضي .

ووفق آخر تقرير صادر عن المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، فقد استكملت عمليات البذر على مساحة تمتد على حوالي 5640 هكتارا من إجمالي المساحات الزراعية المبرمجة للأعلاف والمقدّرة بـ 6270 هكتارا.

ووفقا لذات البيانات، فقد تقلّصت نسبة المساحات المخصّصة للأعلاف بالجهة هذا الموسم بنحو300 هكتار مقارنة بالموسم المنقضي، حيث كانت في حدود 6580 هكتارا وهو تراجع تنسبه المصالح الفنية إلى استغلال هذه المساحات للتداول الزراعي وتخصيصها للحبوب.





وتمتد مساحات الأعلاف بشكل عام على مساحات شاسعة في ولاية بن عروس خاصة بمنطقة المحمدية، أكبر منتج للأعلاف في الجمهورية، وبمساحات أقل بكل من فوشانة ومرناق والخليدية، وتمثل هذه الزراعات موردا هامّا للفلاحين بهذه الجهات ولتجار الأعلاف الذين يقومون بتوزيع هذه المادة على كامل تراب الجمهورية.

وتغلب المساحات البعلية على إجمالي المساحات المخصّصة للأعلاف بالجهة، حيث تقدر هذه المساحات المبرمجة بـ 6270 هكتارا، بينما تنحصر المساحات المروية لهذا النشاط في حدود 50 هكتارا.

جدير بالذكر أن المساحات المخصّصة للأعلاف بولاية بن عروس، تتوزع على الأعلاف الخريفية المتمثلة في زراعات السيلاج والقرط والأعلاف والخضراء وعلى الأعلاف الصيفية المرتبطة ببعض زراعات البقول على غرار الدرع العلفي والذرة العلفية.