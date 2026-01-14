Babnet   Latest update 13:19 Tunis

نقابة الصيدليات الخاصة: الصيدليات الخاصة لم تعد تحتمل حلولا ترقيعية بل قرارات حاسمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc751fe17cc15.34720540_pijfoglmqnkhe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 12:40 قراءة: 1 د, 24 ث
      
أكد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الصيدلية الخاصة لم تعد تحتمل حلولا ظرفية أو ترقيعية وان المرحلة اليوم تقتضي قرارات حاسمة لا إدارة للأزمات بالتقسيط.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات في بيان له ان الوضعية الحالية ليست قطعا للعلاقة التعاقدية بين الصيدليات والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وانما واقع الحال ان الاتفاقية انتهت آليا يوم 31 ديسمبر 2025 ولم يقع النقاش حول تجديدها لعدم توفر الضمانات الدنيا لنجاحها.


وأكد أن اختزال الأزمة في متخلدات بالذمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض هو قراءة قصيرة الأفق، فالمسألة لم تعد فقط خلاص ديون بل حماية ديمومة تأمين الدواء ومنع سقوط المرفق الصحي لافتا الى أن الصيدلي لم يصنع الأزمة بل هو ضحيتها وقاوم تبعاتها الى "آخر رمق" حيث لم يكن له سلطة على التسعيرة ولا على التمويل ولا على آجال الخلاص ولا على التشريع ولا على القرار السياسي.


وذكرت النقابة بأن الصيدليات الخاصة ليست تكتلا ماليا او اقتصاديا، بل مؤسسات صغرى مستقلة لأبناء المصعد الاجتماعي من هذا الشعب الذين ارتقوا بالخدمة الصحية إلى الأحياء والمناطق الداخلية، ومن اقترضوا لفتح صيدلية، ومن ضحوا في الصف الأول أثناء الجوائح مجانا، ومن حملوا عبء الدولة لعشر سنين حين عجزت منظومتها عن التزويد.

وعبرت النقابة عن رفضها لأي حل لا يضمن بوضوح القطع مع الفشل والقطع مع لعب دور الممول وضمان توفر الدواء عبر ضمان فعلي لتزويد الصيدليات بالدواء واحترام مخرجات الملحق السادس لاستعادة الثقة بالإضافة إلى تأمين الصيدلي ماديا وقانونيا داخل المرفق الصحي والبحث عن آليات تمنع تكرار الأزمة وتحمي ديمومة القطاع.

وشدد على أن البلاد تحتاج اليوم إصلاحا لا تسوية، يؤكد قدرة الدولة على ضمان الأمن الدواني، لا إدارة الندرة وتحميل الحلقة الأضعف كلفة الفشل، تشترك فيه الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارات المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321880

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:05
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-7
18°-9
17°-10
18°-10
17°-10
  • Avoirs en devises 25398,2
  • (13/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35942 DT
  • (13/01)
  • 1 $ = 2,89508 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026