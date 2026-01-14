الدورة الاولى للأيام العلمية للمواد شبه الصيدلية يومي 23 و24 جانفي 2026 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة

ينظم المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة لمنظمة الأعراف" كونكت "، الأيام العلمية للمواد شبه الصيدلية في دورتها الاولى، وذلك يومي 23 و24 جانفي الجاري، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة



وتعد هذه التظاهرة الوطنية الاولى من نوعها التي تنعقد تحت شعار" قطاع شبه الصيدلة... بين الواقع والآفاق " منصة وطنية هامة تجمع مختلف الفاعلين في هذا القطاع من مهنيين وخبراء وتجار جملة وصيادلة ومصنعون محليون لمزيد تعزيز دوره ضمن النظم الصحية والاقتصادية



وتهدف هذه الايام الى تحسين مردودية هذا القطاع من خلال تنظيم البيع الالكتروني ومزيد تعزيز الثقة والجودة بين مختلف الفاعلينفي المجال في القطاعين العام والخاص اضافة الى وضع خارطة طريق مستقبلية لدعم قدرته الانتاجية والتنافسية على المستويين المحلي والدوليويتضمن البرنامج جلسات علمية وندوات وحلقات نقاش وورشات عمل تطبيقية حول واقع هذا القطاع وطرق البيع غير المسؤولة وكيفية تقنينه ومراقبة موزعي هذه المواد التي تمس بصحة المواطن والمستهلكوسيتم، على هامش هذه التظاهرة تخصيص فضاء خاص بأصحاب المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المنتجة لمواد شبه صيدلية أوالمكملات الغذائية لتقديم الحلول المبتكرة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتوزيع الذكي لهذه المواد·يذكر، أن المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة بمنظمة الاعراف "كونكت"، قد أعلن خلال ندوة صحفية يوم 23 ديسمبر 2025 عن تنظيم أيام المواد شبه الصيدلية في نسختها الاولى بمشاركة خبراء وشركاء وطنيين ودوليينوقد سجل هذا القطاع سنة 2024 رقم معاملات بقيمة 800 مليون دينار بزيادة تقدر ب12 بالمائة مقارنة بسنة 2023 ، وفق ما أفاد به نائب رئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة