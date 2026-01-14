Babnet   Latest update 13:19 Tunis

الدورة الاولى للأيام العلمية للمواد شبه الصيدلية يومي 23 و24 جانفي 2026 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69677edb313070.13940784_ghqkemjfpnlio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 12:31 قراءة: 1 د, 13 ث
      
ينظم المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة لمنظمة الأعراف" كونكت "، الأيام العلمية للمواد شبه الصيدلية في دورتها الاولى، وذلك يومي 23 و24 جانفي الجاري، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة

وتعد هذه التظاهرة الوطنية الاولى من نوعها التي تنعقد تحت شعار" قطاع شبه الصيدلة... بين الواقع والآفاق " منصة وطنية هامة تجمع مختلف الفاعلين في هذا القطاع من مهنيين وخبراء وتجار جملة وصيادلة ومصنعون محليون لمزيد تعزيز دوره ضمن النظم الصحية والاقتصادية


وتهدف هذه الايام الى تحسين مردودية هذا القطاع من خلال تنظيم البيع الالكتروني ومزيد تعزيز الثقة والجودة بين مختلف الفاعلين
في المجال في القطاعين العام والخاص اضافة الى وضع خارطة طريق مستقبلية لدعم قدرته الانتاجية والتنافسية على المستويين المحلي والدولي


ويتضمن البرنامج جلسات علمية وندوات وحلقات نقاش وورشات عمل تطبيقية حول واقع هذا القطاع وطرق البيع غير المسؤولة وكيفية تقنينه ومراقبة موزعي هذه المواد التي تمس بصحة المواطن والمستهلك

وسيتم، على هامش هذه التظاهرة تخصيص فضاء خاص بأصحاب المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المنتجة لمواد شبه صيدلية أوالمكملات الغذائية لتقديم الحلول المبتكرة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتوزيع الذكي لهذه المواد

·يذكر، أن المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة بمنظمة الاعراف "كونكت"، قد أعلن خلال ندوة صحفية يوم 23 ديسمبر 2025 عن تنظيم أيام المواد شبه الصيدلية في نسختها الاولى بمشاركة خبراء وشركاء وطنيين ودوليين

وقد سجل هذا القطاع سنة 2024 رقم معاملات بقيمة 800 مليون دينار بزيادة تقدر ب12 بالمائة مقارنة بسنة 2023 ، وفق ما أفاد به نائب رئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321877

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:05
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-7
18°-9
17°-10
18°-10
17°-10
  • Avoirs en devises 25398,2
  • (13/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35942 DT
  • (13/01)
  • 1 $ = 2,89508 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026