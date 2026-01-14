المؤتمر الدولي الثاني لارتفاع ضغط الدم والوقاية من امراض القلب والشرايين من 27 الى 29 مارس 2026 بجزيرة جربة

تحتضن جزير جربة، المؤتمر الدولي الثاني، لارتفاع ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والشرايين وذلك من 27 الى 29 مارس المقبل



وينتظم هذا اللقاء العلمي ببادرة من قسم أمرض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بالتعاون مع قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين وقسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى قابس الجامعي



ويعد هذا الحدث مناسبة هامة لمزيد تعزيز الوقاية الأولية من أمراض القلب والشرايين من خلال مراقبة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الشحوم في الدم والسمنة باعتبارهم من الاسباب الرئيسية للاصابة بالجلطات القلبية وقصور عضلة القلبويشارك في المؤتمر، الفاعلون في مجال الرعاية الصحية من المختصين في امراض القلب والشرايين والطب العام وطب العائلة لتقديم محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية وجلسات تفاعلية في مختلف الاختصاصات الطبيةيشار، الى أن قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقسن قد تحصل في شهر أكتوبر 2025 على الاعتماد المبدئي لجمعية قصور عضلة القلب الأوروبية التابعة للجمعية الاوروبية لأمراض القلب كمركز متخصص ومعتمد في جودة رعاية مرضىقصور عضلة القلب