توضيحات رسمية حول احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026

قدّمت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التابعة لـوزارة المالية، عبر المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2026، جملة من التوضيحات المتعلّقة بكيفيّة احتساب وتطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026.
مواصلة الأحكام الاستثنائية
بيّنت المذكرة أنّه تمّ مواصلة العمل بالأحكام الاستثنائية المتعلّقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026، وذلك تنفيذًا لمقتضيات الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2026.
وتهدف هذه التوضيحات إلى بيان آليات تمديد الإجراءات المعتمدة خلال السنوات 2023 و2024 و2025.
تخفيض ظرفي لفائدة الأشخاص الطبيعيينأقرّت المذكرة:
* مواصلة التخفيض الظرفي في مقدار المساهمة المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة.
* يتمثّل التخفيض في نصف نقطة (0,5%) من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة.
وبخصوص الأجراء وأصحاب الجرايات، أوضحت المذكرة أنّ التخفيض يُطبّق على:
* الأجور والجرايات المدفوعة ابتداءً من غرّة جانفي 2026 إلى موفّى ديسمبر 2026.
أمّا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير الأجراء، فيشمل التخفيض:
* المداخيل التي يحلّ أجل التصريح بها خلال كامل سنة 2026.
كما أكّدت وزارة المالية عدم إدخال أي تغيير على إعفاء الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار، بعد طرح التخفيضات المتعلّقة بالحالة والأعباء العائلية.
ترفيع ظرفي على الأشخاص المعنويينفي المقابل، تواصل الدولة الترفيع الظرفي في مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات).
وتمّ تحديد نسبة المساهمة بـ:
* 4% أو 3% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات،
* وذلك حسب صنف المؤسسة والنسب الجبائية الأصلية الخاضعة لها (40%، 35%، 20% أو 10%).
وتشمل هذه النسب أيضًا الشركات التي انتفعت بتخفيض نسبة الضريبة إلى 20% نتيجة إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس.
التصفية والمراقبةأوضحت المذكرة أنّ:
* تصفية المساهمة تتمّ عبر الخصم من المورد بالنسبة للأجراء، أو عبر التصريح السنوي.
* عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات تخضع لنفس القواعد المعمول بها في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
خطايا وعقوباتشدّدت الإدارة على أنّه:
* في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، تُسلّط خطية تساوي المبالغ غير المخصومة.
* وتُضاعف الخطية في صورة العود خلال سنتين طبقًا لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
كما أكّدت وزارة المالية أنّ المبالغ الزائدة المستخلصة بعنوان هذه المساهمة غير قابلة للإرجاع.
