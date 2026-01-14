قافلة صحية تحت شعار "نظافة الاسنان صحة وامان" يوم 17 جانفي 2026 بالمدرسة الابتدائية السميرات بعميرة التوازرة
تنظم جمعية نادي الاجيال بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية وفوج كلية طب الاسنان للكشافة التونسية بالمنستير، قافلة صحية، وذلك يوم السبت 17 جانفي الجاري، بالمدرسة الابتدائية السميرات بعميرة التوازرة من ولاية المنستير
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الصحية تحت شعار " نظافة الاسنان صحة وأمان " في اطار الاحاطة الصحية بالاطفال وتعزيز خدمات طب الاسنان بجميع الجهات التونسية
ويتضمن برنامج القافلة عيادات يؤمنها مختصون في طب الاسنان وحصص توعوية حول أهمية العناية بنظافة الفم والاسنان بطريقة صحية خاصة قبل النوم والاقبال على المأكولات الصحية اضافة الى تقديم العلاجات الاولية للحالات التي تتطلب تدخلا .
