قفصة: تنظيم يوم مفتوح تثقيفي لمرضى الطب الباطني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 20:09
      
نظمت لجنة التثقيف العلاجي التابعة للجمعية التونسية للطب الباطني، اليوم الأحد بالمركب الثقافي إبن منظور  بولاية قفصة، يوما مفتوحا تثقيفيا توعويا لمرضى الطب الباطني تحت شعار "تبعني نبنيو لدنيا زينة".

وأفاد الاستاذ المبرز والمحاضر في الطب الباطني الدكتور فرحات شلبي، بأن هذا اليوم المفتوح للتثقيف الصحي والعلاجي في الأمراض الباطنية خاصة والمزمنة بشكل عام تضمن ورشات توعوية في مجالات متنوعة منها الصحة الغذائية والصحة النفسية والرياضة والفنون والإنصات والإرشاد، إضافة إلى العلاج الطبيعي، مبينا أن هذه الورشات شارك في تاثيثها 4 أطباء الإختصاص في الطب الباطني وطب العائلة والأسرة مع اخصائيين وإطارات شبه طبية


كما أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن هذا اليوم التثقيفي يهدف إلى الخروج من عيادات المداواة الكلاسيكية إلى العلاج النفسي والاجتماعي لما له من دور كبير في الحفاظ على الإستقرار النفسي للمرضى ومساعدتهم في تحسين مردودية العلاج ، مشيرا إلى هذه التظاهرة الصحية تلتئم بالتوازي مع تنظيمها بولاية قفصة بولايات أخرى من الجمهورية..
