تدعيم مؤسسات استشفائية بولاية صفاقس بتجهيزات حديثة وفتح مركز صحة أساسية جديد بمنطقة الخوالة بمعتمدية الغريبة

Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 17:16
      
أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه تمّ خلال الفترة الأخيرة تدعيم عدد من المؤسسات الاستشفائية بولاية صفاقس بتجهيزات حديثة لتحسين جودة التكفّل ورفع طاقة الاستيعاب، إلى جانب فتح مركز صحة أساسية جديد بمنطقة الخوالة (معتمدية الغريبة).

وشملت هذه التعزيزات مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بتدعيمه بآلة ليزر، وجهاز متطور لتصوير الثدي، وآلات تنظير بطني للجراحة العامة، ودعم الإنعاش بـ 12 سرير إنعاش مجهّز وتجهيزات للتنفس الاصطناعي.


وبمستشفى الهادي شاكر، تم توفير جهاز تصوير الثدي، وآلة قياس كثافة العظام، وآلات تنظير بطني لجراحة الأطفال، ودعم إنعاش الأطفال بأجهزة تنفس اصطناعي، فيما تعزز المستشفى الجهوي بالمحرس بطاولة عمليات جديدة، وآلتي تنفّس اصطناعي لقسم الإنعاش الطبي.


وأضافت الوزارة إنه تم افتتاح مركز الصحة الأساسية الجديد بالخوالة بمعتمدية الغريبة، الذي يوفّر خدمات الرعاية الأولية (فحص عام، متابعة الأم والطفل، تلقيح ووقاية، أدوية أساسية، وإحالة عند الحاجة)، لتقريب الخدمة وتقليل التنقّل على الأهالي.

وذكرت بأنه هذه التدخلات المندرجة في إطار دعم الخدمات الصحية العمومية بولاية صفاقس، تأتي ضمن برنامج وطني لتحسين التكفل بالمرضى وتعزيز العدالة الصحية بين الجهات.
