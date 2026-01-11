تونس تصدّر 108 آلاف طن من زيت الزيتون بقيمة 1379 مليون دينار خلال الثلاثي الأخير من 2025

بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025 نحو 108 آلاف طن، بقيمة جملية قُدّرت بـ 1379 مليون دينار، وفق معطيات صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



وتُبيّن البيانات أن الكميات المصدّرة خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025 توزّعت إلى:



نسق عادي ودعوة إلى تسريع التصدير



برنامج ترويجي دولي مكثّف



منبقيمة تناهزمنبقيمة تقدّر بـوأفادت الوزارة، إثر اجتماع أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات، خُصّص لمتابعة موسم زيت الزيتون، أنّوحده شهد تصدير نحو، مع الإشارة إلىفي إطاروأكّدت الأطراف الحاضرة أنّيسير بصفة، داعيًا الوزير في هذا السياق إلى، و، وتحسينوأوضح عبيد أن هذا اللقاء يندرج ضمنلمختلف هياكل الدولة المعنية بموسم زيت الزيتون في جميع مراحله، منإلى، بما يضمنكما شدّد علىمع مختلف المتدخلين لإنجاح الموسم، مجدّدًاعلى تذليل الصعوبات بصفة جماعية وعلى امتداد الموسم، معخاصة لفائدةمن جهة أخرى، تطرّق الاجتماع إلىلزيت الزيتون بالخارج خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وفي هذا الإطار، أفاد الرئيس المدير العام لـ، بأنه تمّتخاصًا بقطاع زيت الزيتون، إلى جانب، بهدففي الأسواق الدولية.ويُذكر أن الاجتماع عُقد بحضور رئيسة الديوان، والرئيس المدير العام لـ، وممثلين عن، وغرفة المصدّرين، وأصحاب المعاصر، إلى جانب إطارات الوزارة، وبمشاركة رؤساء غرف التجارة والصناعة عبر تقنيات التواصل عن بُعد.