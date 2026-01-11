Babnet   Latest update 12:34 Tunis

تونس تصدّر 108 آلاف طن من زيت الزيتون بقيمة 1379 مليون دينار خلال الثلاثي الأخير من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696380ab4f2bd1.32295125_fkgnhpojlmieq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 11:50 قراءة: 1 د, 36 ث
      
بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025 نحو 108 آلاف طن، بقيمة جملية قُدّرت بـ 1379 مليون دينار، وفق معطيات صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وتُبيّن البيانات أن الكميات المصدّرة خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025 توزّعت إلى:


* 94 ألف طن من زيت الزيتون السائب بقيمة تناهز 1139 مليون دينار،
* 14 ألف طن من زيت الزيتون المعلّب بقيمة تقدّر بـ 240 مليون دينار.


وأفادت الوزارة، إثر اجتماع أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خُصّص لمتابعة موسم زيت الزيتون، أنّ شهر ديسمبر وحده شهد تصدير نحو 50 ألف طن، مع الإشارة إلى انطلاق العمليات التصديرية خلال شهر جانفي 2026 في إطار الحصّة المخصّصة مع الاتحاد الأوروبي.

نسق عادي ودعوة إلى تسريع التصدير

وأكّدت الأطراف الحاضرة أنّ نسق الجني والتخزين والتحويل والتصدير يسير بصفة عادية، داعيًا الوزير في هذا السياق إلى التسريع في نسق التصدير، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتحسين تسويق المنتوج داخليًا وخارجيًا.

وأوضح عبيد أن هذا اللقاء يندرج ضمن المتابعة المتواصلة لمختلف هياكل الدولة المعنية بموسم زيت الزيتون في جميع مراحله، من الجني والتخزين إلى التحويل والتصدير، بما يضمن الترويج الأمثل دوليًا.

كما شدّد على أهمية العمل المشترك مع مختلف المتدخلين لإنجاح الموسم، مجدّدًا حرص الدولة على تذليل الصعوبات بصفة جماعية وعلى امتداد الموسم، مع تقديم الدعم اللازم خاصة لفائدة صغار الفلاحين والمحوّلين والمصدّرين.

برنامج ترويجي دولي مكثّف

من جهة أخرى، تطرّق الاجتماع إلى تحديد أولويات البرنامج الترويجي لزيت الزيتون بالخارج خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وفي هذا الإطار، أفاد الرئيس المدير العام لـ مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، بأنه تمّت برمجة 30 نشاطًا ترويجيًا خاصًا بقطاع زيت الزيتون، إلى جانب تنظيم مهمّات استكشاف أسواق جديدة، بهدف تعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية.

ويُذكر أن الاجتماع عُقد بحضور رئيسة الديوان، والرئيس المدير العام لـ الديوان الوطني للزيت، وممثلين عن الديوانة والبنك المركزي التونسي، وغرفة المصدّرين، وأصحاب المعاصر، إلى جانب إطارات الوزارة، وبمشاركة رؤساء غرف التجارة والصناعة عبر تقنيات التواصل عن بُعد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321686

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:24
15:03
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
16°-9
19°-8
18°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026