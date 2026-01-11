تونس تصدّر 108 آلاف طن من زيت الزيتون بقيمة 1379 مليون دينار خلال الثلاثي الأخير من 2025
بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025 نحو 108 آلاف طن، بقيمة جملية قُدّرت بـ 1379 مليون دينار، وفق معطيات صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وتُبيّن البيانات أن الكميات المصدّرة خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025 توزّعت إلى:
وتُبيّن البيانات أن الكميات المصدّرة خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025 توزّعت إلى:
* 94 ألف طن من زيت الزيتون السائب بقيمة تناهز 1139 مليون دينار،
* 14 ألف طن من زيت الزيتون المعلّب بقيمة تقدّر بـ 240 مليون دينار.
وأفادت الوزارة، إثر اجتماع أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خُصّص لمتابعة موسم زيت الزيتون، أنّ شهر ديسمبر وحده شهد تصدير نحو 50 ألف طن، مع الإشارة إلى انطلاق العمليات التصديرية خلال شهر جانفي 2026 في إطار الحصّة المخصّصة مع الاتحاد الأوروبي.
نسق عادي ودعوة إلى تسريع التصديروأكّدت الأطراف الحاضرة أنّ نسق الجني والتخزين والتحويل والتصدير يسير بصفة عادية، داعيًا الوزير في هذا السياق إلى التسريع في نسق التصدير، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتحسين تسويق المنتوج داخليًا وخارجيًا.
وأوضح عبيد أن هذا اللقاء يندرج ضمن المتابعة المتواصلة لمختلف هياكل الدولة المعنية بموسم زيت الزيتون في جميع مراحله، من الجني والتخزين إلى التحويل والتصدير، بما يضمن الترويج الأمثل دوليًا.
كما شدّد على أهمية العمل المشترك مع مختلف المتدخلين لإنجاح الموسم، مجدّدًا حرص الدولة على تذليل الصعوبات بصفة جماعية وعلى امتداد الموسم، مع تقديم الدعم اللازم خاصة لفائدة صغار الفلاحين والمحوّلين والمصدّرين.
برنامج ترويجي دولي مكثّفمن جهة أخرى، تطرّق الاجتماع إلى تحديد أولويات البرنامج الترويجي لزيت الزيتون بالخارج خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وفي هذا الإطار، أفاد الرئيس المدير العام لـ مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، بأنه تمّت برمجة 30 نشاطًا ترويجيًا خاصًا بقطاع زيت الزيتون، إلى جانب تنظيم مهمّات استكشاف أسواق جديدة، بهدف تعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية.
ويُذكر أن الاجتماع عُقد بحضور رئيسة الديوان، والرئيس المدير العام لـ الديوان الوطني للزيت، وممثلين عن الديوانة والبنك المركزي التونسي، وغرفة المصدّرين، وأصحاب المعاصر، إلى جانب إطارات الوزارة، وبمشاركة رؤساء غرف التجارة والصناعة عبر تقنيات التواصل عن بُعد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321686