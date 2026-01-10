Babnet   Latest update 20:08 Tunis

وزير الصحة يشدد على ضرورة إنهاء مشروع مجلة الصحة في أقرب الآجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6962a1bf9c39d9.97086019_kpliqneohmfjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 20:08 قراءة: 0 د, 26 ث
      
شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، مساء امس الجمعة، خلال اجتماعه مع فريق العمل المكلف بصياغة مشروع مجلة الصحّة على ضرورة إنهاء المشروع في أقرب الآجال، ضمن رؤية إصلاح تشريعي شامل يرتكز على الإنصاف والجودة والشفافية والنجاعة في الخدمات الصحية.

وأكد وزير الصحّة أن هذا المشروع يتمثل في إطار مرجعي لتجميع النصوص القانونية المتعلّقة بالصحّة وتنظيمها، مع تحديثها لتواكب التطوّرات العلمية والتكنولوجية، وتستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين ولدعم العدالة الصحية، وتحسين حوكمة المنظومة، وتعزيز حقوق المرضى وحقوق العاملين في القطاع، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة.






   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321661

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Egypte CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 10 جانفي 2026 | 21 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:24
15:02
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet14°
12° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-11
14°-10
16°-8
18°-8
18°-8
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026