وزير الصحة يشدد على ضرورة إنهاء مشروع مجلة الصحة في أقرب الآجال

شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، مساء امس الجمعة، خلال اجتماعه مع فريق العمل المكلف بصياغة مشروع مجلة الصحّة على ضرورة إنهاء المشروع في أقرب الآجال، ضمن رؤية إصلاح تشريعي شامل يرتكز على الإنصاف والجودة والشفافية والنجاعة في الخدمات الصحية.



وأكد وزير الصحّة أن هذا المشروع يتمثل في إطار مرجعي لتجميع النصوص القانونية المتعلّقة بالصحّة وتنظيمها، مع تحديثها لتواكب التطوّرات العلمية والتكنولوجية، وتستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين ولدعم العدالة الصحية، وتحسين حوكمة المنظومة، وتعزيز حقوق المرضى وحقوق العاملين في القطاع، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة.















