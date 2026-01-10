بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفوز على المحرق البحريني 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696262dfa47559.94436373_qjgnmfiehlkpo.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النجم الساحلي، اليوم السبت، على المحرق البحريني بنتيجة 3-1، في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي الجاري بمشاركة 11 فريقًا.



المجموعة الأولى





السبت 10 جانفي 2026



* الترجي الرياضي التونسي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00 س)



* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00 س)



الجمعة 9 جانفي 2026



* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي 0-3

* قطر القطري – السويحلي الليبي 3-0



الخميس 8 جانفي 2026



* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي 1-3

* السيب العماني – قطر القطري 2-3



الترتيب



* قطر القطري: 5 ن / 2 ل

* الترجي الرياضي: 3 ن / 1 ل

* السويحلي الليبي: 3 ن / 2 ل

* السيب العماني: 1 ن / 2 ل

* تجينات الجزائري: 0 ن / 1 ل



المجموعة الثانية

السبت 10 جانفي 2026



* النجم الساحلي – المحرق البحريني 3-1

الشرطة القطري – مجيس العماني (تدور حاليًا)*

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00 س)



الجمعة 9 جانفي 2026



* القوات الفلسطينية – مجيس العماني 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني 3-1



الخميس 8 جانفي 2026



الشرطة القطري – القوات الفلسطينية 3-0 (بالغياب)*

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العماني 3-0



الترتيب



* النجم الساحلي: 9 ن / 3 ل

* المحرق البحريني: 3 ن / 3 ل

* مجيس العماني: 3 ن / 2 ل

* الشرطة القطري: 3 ن / 2 ل

* الاتحاد الليبي: 3 ن / 2 ل

* القوات الفلسطينية: 0 ن / 2 ل



بقية البرنامج

الأحد 11 جانفي 2026



* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00 س)

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00 س)

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00 س)



المجموعة الأولى



* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00 س)

* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00 س)



الإثنين 12 جانفي 2026



* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00 س)

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00 س)

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00 س)



المجموعة الأولى



* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00 س)

* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00 س) – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00 س)* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00 س)* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي* قطر القطري – السويحلي الليبي* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي* السيب العماني – قطر القطري* قطر القطري:* الترجي الرياضي:* السويحلي الليبي:* السيب العماني:* تجينات الجزائري:* النجم الساحلي – المحرق البحريني(تدور حاليًا)** القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00 س)* القوات الفلسطينية – مجيس العماني* الشرطة القطري – النجم الساحلي* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني(بالغياب)** الاتحاد الليبي – النجم الساحلي* المحرق البحريني – مجيس العماني* النجم الساحلي:* المحرق البحريني:* مجيس العماني:* الشرطة القطري:* الاتحاد الليبي:* القوات الفلسطينية:* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00 س)* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00 س)* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00 س)* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00 س)* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00 س)* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00 س)* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00 س)* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00 س)* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00 س)* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00 س)