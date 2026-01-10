بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفوز على المحرق البحريني 3-1
فاز النجم الساحلي، اليوم السبت، على المحرق البحريني بنتيجة 3-1، في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي الجاري بمشاركة 11 فريقًا.
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
السبت 10 جانفي 2026
* الترجي الرياضي التونسي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00 س)
* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00 س)
الجمعة 9 جانفي 2026
* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي 3-0
الخميس 8 جانفي 2026
* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي 1-3
* السيب العماني – قطر القطري 2-3
الترتيب
* قطر القطري: 5 ن / 2 ل
* الترجي الرياضي: 3 ن / 1 ل
* السويحلي الليبي: 3 ن / 2 ل
* السيب العماني: 1 ن / 2 ل
* تجينات الجزائري: 0 ن / 1 ل
المجموعة الثانيةالسبت 10 جانفي 2026
* النجم الساحلي – المحرق البحريني 3-1
الشرطة القطري – مجيس العماني (تدور حاليًا)*
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00 س)
الجمعة 9 جانفي 2026
* القوات الفلسطينية – مجيس العماني 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني 3-1
الخميس 8 جانفي 2026
الشرطة القطري – القوات الفلسطينية 3-0 (بالغياب)*
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني 3-0
الترتيب
* النجم الساحلي: 9 ن / 3 ل
* المحرق البحريني: 3 ن / 3 ل
* مجيس العماني: 3 ن / 2 ل
* الشرطة القطري: 3 ن / 2 ل
* الاتحاد الليبي: 3 ن / 2 ل
* القوات الفلسطينية: 0 ن / 2 ل
بقية البرنامجالأحد 11 جانفي 2026
* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00 س)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00 س)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00 س)
المجموعة الأولى
* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00 س)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00 س)
الإثنين 12 جانفي 2026
* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00 س)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00 س)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00 س)
المجموعة الأولى
* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00 س)
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00 س)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321646