بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفوز على المحرق البحريني 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696262dfa47559.94436373_qjgnmfiehlkpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 15:31
      
فاز النجم الساحلي، اليوم السبت، على المحرق البحريني بنتيجة 3-1، في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي الجاري بمشاركة 11 فريقًا.

المجموعة الأولى


السبت 10 جانفي 2026

* الترجي الرياضي التونسي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00 س)

* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00 س)

الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي 3-0

الخميس 8 جانفي 2026

* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي 1-3
* السيب العماني – قطر القطري 2-3

الترتيب

* قطر القطري: 5 ن / 2 ل
* الترجي الرياضي: 3 ن / 1 ل
* السويحلي الليبي: 3 ن / 2 ل
* السيب العماني: 1 ن / 2 ل
* تجينات الجزائري: 0 ن / 1 ل

المجموعة الثانية

السبت 10 جانفي 2026

* النجم الساحلي – المحرق البحريني 3-1
الشرطة القطري – مجيس العماني (تدور حاليًا)*
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00 س)

الجمعة 9 جانفي 2026

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني 3-1

الخميس 8 جانفي 2026

الشرطة القطري – القوات الفلسطينية 3-0 (بالغياب)*
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني 3-0

الترتيب

* النجم الساحلي: 9 ن / 3 ل
* المحرق البحريني: 3 ن / 3 ل
* مجيس العماني: 3 ن / 2 ل
* الشرطة القطري: 3 ن / 2 ل
* الاتحاد الليبي: 3 ن / 2 ل
* القوات الفلسطينية: 0 ن / 2 ل

بقية البرنامج

الأحد 11 جانفي 2026

* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00 س)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00 س)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00 س)

المجموعة الأولى

* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00 س)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00 س)

الإثنين 12 جانفي 2026

* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00 س)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00 س)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00 س)

المجموعة الأولى

* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00 س)
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00 س)
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Egypte CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025

زوّارنا يتصفون الآن

الأكثر قراءة آخر 7 أيام

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

