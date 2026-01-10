Babnet   Latest update 14:03 Tunis

نابل: تقدّم موسم البذر للزراعات الكبرى بنسبة 97 بالمائة وتوقّعات بموسم طيب إثر التساقطات الاخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6697e4a83b80f5.36463302_fijhqepgokmln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 14:03
      
 تقدّمت عملية للبذر للزراعات الكبرى بولاية نابل، منذ انطلاق موسم البذر مطلع شهر نوفمبر والى غاية اليوم السبت، بنسبة 97 بالمائة، باستثناء بعض ضيعات الحبوب المروية بمعتمديتي قربة والميدة، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد الشارف بن معاوية.
 وأضاف بن معاوية، في تصريح لصحفية /وات/، أن الفلاحين انطلقوا في مقاومة الأعشاب الضارة والتسميد باستعمال مادتي "دأب" و"السوبر 45"، مبينا أن الأمطار الأخيرة المسجلة تبشر بموسم طيّب، وفي حال تواصل نزول الغيث النافع خلال شهري مارس وأفريل سيعود بالنفع على الزراعات الكبرى، باعتبار أن الصابة مرتبطة بالعوامل المناخية، وكمية التساقطات خلال الفترة المقبلة.
 وبخصوص النقص المسجل في البذور الممتازة، أوضح المصدر ذاته أن ولاية نابل لم تتحصل الا على 14 ألف قنطار من البذور من مجموع الحصة المبرمجة للجهة من طرف وزارة الاشراف والتي تقدر بحوالي 30 ألف قنطار موزّعة على 27 ألف قنطار من القمح الصلب، و2600 قنطار من القمح اللين، و400 قنطار من الشعير.

وأضاف أنّه تم بذر حوالي 55 بالمائة من المساحات المبرمجة  بالاعتماد على البذور الذاتية للفلاحين، أو جلب البذور من بعض الولايات المجاورة، مشيرا إلى ان نقص البذور والبطء في عملية التزويد أدّى الى تسجيل نقص في المساحات المخصّصة لزراعة القمح الصلب، والتي تم تعويضها بزراعات الشعير والتابل، حيث لم يتم بذر سوى 85 بالمائة من المساحات المبرمجة للقمح.  
 جدير بالذكر أن ولاية نابل حقّقت خلال الموسم الفارط صابة ممتازة تجاوزت 1 مليون و300 قنطار، علما أن معدل الإنتاج خلال السنوات الأخيرة كان في حدود 900 ألف قنطار.
 وتساهم الجهة بحوالي 15 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للحبوب حيث تقدر المساحات المزروعة بحوالي 70 ألف هكتار، حوالي 50 ألف هكتار منها حبوب بمختلف أنواعها، كما تضم ثلاثة مراكز تجميع للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 150 الف قنطار.
