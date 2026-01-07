Babnet   Latest update 07:02 Tunis

تعزيز التجهيزات والبنية التحتية بمستشفى الأطفال البشير حمزة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695df5de0d8a16.32031626_lgnopejhfimkq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 06:05 قراءة: 0 د, 42 ث
      
 دخلت الثلاثاء، تجهيزات وفضاءات جديدة حيّز الاستغلال بقسمي الاستعجالي والتصوير الطبي بمستشفى الأطفال البشير حمزة بتونس، حيّز الاستغلال، بهدف تحسين الاستقبال وتقليص الانتظار وتسريع التشخيص للأطفال، وذلك بكلفة جملية بلغت 2.3 مليون دينار، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء.

  وشهد المستشفى في هذا الإطار تدعيم جهاز الرنين المغناطيسي (IRM) بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وتقليص مدة الفحص ودعم قسم التصوير بجهاز قياس هشاشة العظام للأطفال لرفع دقة تشخيص أمراض العظام والنمو.


كما تمت تهيئة قاعة التسجيل والانتظار بقسم التصوير لتنظيم أفضل وراحة أكبر للأطفال ومرافقيهم وقاعة الأكسجين لمجابهة ضغط الشتاء وحالات النزلات الموسمية فضلا عن تجهيز وحدة التصوير بقسم الاستعجالي بطاولة تصوير عالية الدقة ومدعّمة بالذكاء الاصطناعي (الأولى من نوعها في تونس).
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجهها لتحسين خدمات طب الأطفال ودمج التكنولوجيا داخل المستشفيات العمومي.

 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321468

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
10° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-9
16°-8
17°-8
15°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026