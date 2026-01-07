تعزيز التجهيزات والبنية التحتية بمستشفى الأطفال البشير حمزة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695df5de0d8a16.32031626_lgnopejhfimkq.jpg width=100 align=left border=0>

دخلت الثلاثاء، تجهيزات وفضاءات جديدة حيّز الاستغلال بقسمي الاستعجالي والتصوير الطبي بمستشفى الأطفال البشير حمزة بتونس، حيّز الاستغلال، بهدف تحسين الاستقبال وتقليص الانتظار وتسريع التشخيص للأطفال، وذلك بكلفة جملية بلغت 2.3 مليون دينار، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء.



وشهد المستشفى في هذا الإطار تدعيم جهاز الرنين المغناطيسي (IRM) بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وتقليص مدة الفحص ودعم قسم التصوير بجهاز قياس هشاشة العظام للأطفال لرفع دقة تشخيص أمراض العظام والنمو.







كما تمت تهيئة قاعة التسجيل والانتظار بقسم التصوير لتنظيم أفضل وراحة أكبر للأطفال ومرافقيهم وقاعة الأكسجين لمجابهة ضغط الشتاء وحالات النزلات الموسمية فضلا عن تجهيز وحدة التصوير بقسم الاستعجالي بطاولة تصوير عالية الدقة ومدعّمة بالذكاء الاصطناعي (الأولى من نوعها في تونس).

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجهها لتحسين خدمات طب الأطفال ودمج التكنولوجيا داخل المستشفيات العمومي.





