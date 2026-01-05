تنوع بيولوجي: جمعية "أصدقاء الطيور" تنطلق في الإحصاء الدولي للطيور المائية في تونس لسنة 2026

بدأت جمعية "أصدقاء الطيور" يوم 4 جانفي 2026 عملية إحصاء الطيور المائية في تونس لسنة 2026، وذلك في إطار نشاط دولي منسّق من قبل منظمة BirdLife International وشركائها.



ويهدف هذا النشاط، الذي يندرج في إطار العلم التشاركي إلى حصر أعداد الطيور، ولا سيما، الطيور المائية خلال شهر جانفي.



ويقع جمع المعطيات من قبل ملاحظين متطوعين ومهنيين، بما يتيح تقييم التوجهات الديموغرافية، ومراقبة الميولات الطبيعية، ومراقبة إجراءات الحماية والمحافظة المناسبة.ويعتمد تواجد الطيور المائية، بيئيا، على المناطق الرطبة، وتشمل هذه المناطق تنوّعا كبيرا في مواطنها الداخلية على غرار المستنقعات والأراضي الخثية والسهول والمجاري المائية والبحيرات، إضافة إلى المواطن الساحلية مثل السباخ وأشجار المانغروف والمسطحات الطينية بين المدّ والجزر والمروج الأعشاب البحرية، وكذلك الشعاب المرجانية وغيرها من المناطق البحرية، التي لا يتجاوز عمقها ستة أمتار عند الجزر.كما تشمل أيضا المناطق الرطبة الإصطناعية مثل السدود والخزانات المائية وحقول الأرز وأحواض معالجة المياه المستعملة والبحيرات الساحلية.وسيتم تنظيم زيارات ميدانية في جميع المناطق الرطبة ذات الأهمية بالنسبة للطيور المائية، وستتواصل هذه الزيارات إلى غاية 20 جانفي 2026، وذلك لملاحظة الطيور الموجودة وتحديد أنواعها وعدّها وتسجيلها.وبالتوازي مع ذلك، سيقع جمع معلومات حول ظروف وجودة عملية الإحصاء، وكذلك حول التهديدات ومشاكل الحماية وإدارة المناطق الرطبة، مع إيلاء اهتمام خاص لعمليات القتل غير القانوني للطيور ولمظاهر التلوث.وتتيح الجمعية لهواة الطيور والطبيعة في تونس فرصة المشاركة، إلى جانب ملاحظيها المتطوعين، في مختلف الزيارات الميدانية.وللتسجيل، يتعيّن على الراغبين تعمير الإستمارة المخصصة لذلك.يشار إلى أن جمعية "أصدقاء الطيور" هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعنى بحماية الطبيعة والطيور على وجه الخصوص، وتعمل على متابعة وحماية التنوع البيولوجي في تونس، وبصفة خاصة الطيور وموائلها، كما أنها عضو في شبكة BirdLife International.