Babnet   Latest update 15:45 Tunis

تنوع بيولوجي: جمعية "أصدقاء الطيور" تنطلق في الإحصاء الدولي للطيور المائية في تونس لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60ed4276794e61.57049988_fpgjemiqlnohk.jpg width=100 align=left border=0>
Photo Credits Yassine Gaidi
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 15:45 قراءة: 1 د, 20 ث
      
بدأت جمعية "أصدقاء الطيور" يوم 4 جانفي 2026 عملية إحصاء الطيور المائية في تونس لسنة 2026، وذلك في إطار نشاط دولي منسّق من قبل منظمة BirdLife International وشركائها.

ويهدف هذا النشاط، الذي يندرج في إطار العلم التشاركي إلى حصر أعداد الطيور، ولا سيما، الطيور المائية خلال شهر جانفي.


ويقع جمع المعطيات من قبل ملاحظين متطوعين ومهنيين، بما يتيح تقييم التوجهات الديموغرافية، ومراقبة الميولات الطبيعية، ومراقبة إجراءات الحماية والمحافظة المناسبة.


ويعتمد تواجد الطيور المائية، بيئيا، على المناطق الرطبة، وتشمل هذه المناطق تنوّعا كبيرا في مواطنها الداخلية على غرار المستنقعات والأراضي الخثية والسهول والمجاري المائية والبحيرات، إضافة إلى المواطن الساحلية مثل السباخ وأشجار المانغروف والمسطحات الطينية بين المدّ والجزر والمروج الأعشاب البحرية، وكذلك الشعاب المرجانية وغيرها من المناطق البحرية، التي لا يتجاوز عمقها ستة أمتار عند الجزر.

كما تشمل أيضا المناطق الرطبة الإصطناعية مثل السدود والخزانات المائية وحقول الأرز وأحواض معالجة المياه المستعملة والبحيرات الساحلية.

وسيتم تنظيم زيارات ميدانية في جميع المناطق الرطبة ذات الأهمية بالنسبة للطيور المائية، وستتواصل هذه الزيارات إلى غاية 20 جانفي 2026، وذلك لملاحظة الطيور الموجودة وتحديد أنواعها وعدّها وتسجيلها.

وبالتوازي مع ذلك، سيقع جمع معلومات حول ظروف وجودة عملية الإحصاء، وكذلك حول التهديدات ومشاكل الحماية وإدارة المناطق الرطبة، مع إيلاء اهتمام خاص لعمليات القتل غير القانوني للطيور ولمظاهر التلوث.

وتتيح الجمعية لهواة الطيور والطبيعة في تونس فرصة المشاركة، إلى جانب ملاحظيها المتطوعين، في مختلف الزيارات الميدانية.

وللتسجيل، يتعيّن على الراغبين تعمير الإستمارة المخصصة لذلك.

يشار إلى أن جمعية "أصدقاء الطيور" هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعنى بحماية الطبيعة والطيور على وجه الخصوص، وتعمل على متابعة وحماية التنوع البيولوجي في تونس، وبصفة خاصة الطيور وموائلها، كما أنها عضو في شبكة BirdLife International.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321387

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:59
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-12
16°-10
13°-9
15°-7
17°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026