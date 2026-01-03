Babnet   Latest update 17:32 Tunis

وليد الركراكي : "نحترم منتخب تنزانيا وسنبذل كل ما في وسعنا لتفادي أي مفاجأة"

Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 17:28
      
أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي ، اليوم السبت، أن منتخب اسود الاطلس الذي سيواجه نظيره التنزاني في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025)، يكن الاحترام لخصمه، وسيبذل قصارى جهده لتفادي أي مفاجأة غير سارة.

وقال الركراكي، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، التي ستقام يوم الأحد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، "نحن نعرف تنزانيا جيدا و ستكون مباراة صعبة و لكننا نأمل في تحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي".

وبعد أن أبرز أن هذه البطولة بالنسبة للمنتخب المغربي، سواء بالنسبة للجهاز الفني أو اللاعبين، "هي بطولة الواقعية بامتياز"،و "يتعين عليه التحلي بالواقعية والتعامل بعقلانية، فالجميع يعتبرنا المرشح الأوفر حظا"، مشيرا إلى أن المنتخب التنزاني يحقق تطورا ملحوظا خلال هذه البطولة.
وقال: "تتوفر تنزانيا على بطولة متطورة، تضم لاعبين محليين جيدين ومعتادين على اللعب في إفريقيا و سنخوض هذه المباراة بإمكاناتنا وبقوتنا حتى لا يحققوا المفاجأة و كل شيء ممكن في هذه المباراة". وعلى صعيد آخر، أوضح الركراكي أن أداء المنتخب المغربي لا يتوقف فقط على جاهزية براهيم دياز، مؤكدا أن "الخطورة قد تأتي من أي لاعب".
ولدى تطرقه لحالة أشرف حكيمي، قال الركراكي إنه كان واضحا دائما بخصوص وضعه الصحي، مؤكدا أن "الهدف كان هو منحه الفرصة للارتقاء بمستواه وإدخاله المنافسة في الوقت المناسب و من الناحية البدنية، هو جاهز وقادر على خوض مباراة الغد".

وكان المنتخب المغربي قد أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حققها من انتصارين أمام كل من جزر القمر (2-صفر) وزامبيا (3-صفر)، وتعادل أمام مالي (1-1).
بدوره، تأهل المنتخب التنزاني إلى دور ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، بعدما أنهى منافسات المجموعة الثالثة في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، إثر هزيمته أمام نيجيريا (2-1) وتعادله أمام كل من أوغندا (1-1) وتونس (1-1).
