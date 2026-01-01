سليانة: تقدّم عدد من مشاريع التنمية المندمجة بنسب متفاوتة

يشهد عدد من مشاريع التنمية المندمجة بعدد من معتمديات ولاية سليانة تقدما بنسب متفاوتة.

وبيّن منسق مشاريع التنمية المندمجة بسليانة، كمال الصادقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن نسبة تقدم أشغال مشروع تزويد منطقتي المساهلة والرحامنة بمعتمدية الروحية بالماء الصالح للشرب (البرنامج التكميلي) بلغت 60 بالمائة لفائدة 157 عائلة، ويشمل حفر ومد 6.3 كم من القنوات، وتركيز 185 حنفية فردية، وعددا من المنشآت المائية، وسيقع لاحقا تسليم المشروع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إثر القبول الوقتي للأشغال ومن ثمة استغلال المشروع من قبل الجمعية المائية.





وأضاف أن نسبة تقدم أشغال بناء محلين صناعين بمعتمدية الكريب(القسط الثاني) بلغت 80 بالمائة على مساحة 2213 مترا مربعا، ويضم المشروع 2 محلات صناعية يحتوي كل محل منهما على فضاء انتاج، ومكتب مدير، وحجرات ملابس للرجال، وحجرات ملابس للنساء، وقاعة أكل، وقاعة تمريض، ومكتب ديوانة، ووحدات صحية.وأكّد على أهمية المشروع في تحفيز الاستثمار المحلي عبر توفير فضاءات جاهزة للباعثين، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلا عن تعزيز موارد البلدية من خلال تسويغ المحلات، وتنويع النشاط الصناعي، وجذب مشاريع مختلفة، علما أنه سيقع تسليم المحلين الصناعيين لبلدية الكريب بعد القبول الوقتي للأشغال.وأبرز أن نسبة تقدم أشغال بناء قرية حرفية بمعتمدية العروسة(القسط الثاني) بلغت 70 بالمائة، على مساحة 2500 متر مربع، ويضم المشروع 8 ورشات، ووحدات صحية بكل ورشة، وسياج خارجي على طول 42 مترا، ومساحة داخلية غير مغطاة لعرض المنتوجات، وسيوفر ورشات مهيئة لاستقطاب الحرفيين بما يسهل عملية ادماجهم في الحياة المهنية، كما يوفّر احاطة للباعثين الشبان ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات.وذكّر بانطلاق مشروع بناء قاعة للرياضات الفردية وملعب فرعي لكرة السلة واليد(القسط الثالث) خلال الأسبوع المنقضي على مساحة جملية تقدر بـ3500 متر مربع، ويضم قاعة متعددة الاختصاصات، ووحدات صحية، وأدواش، ومحل تمريض، وقاعة فنية، ومكتب مدير، ومشربة، وملعب لكرة القدم والسلة.وأفاد الصادقي بأن نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الكحايلية(القسط الثالث) بلغت 100 بالمائة على طول 2.2 كم لفائدة 300 ساكن أي 70 عائلة ينطلق من الطريق الوطنية رقم 4 (النقطة الكيلومترية 28)، إلى حدود التجمّعات السكنية بمنطقة الكحايلية، مبرزا أهمية المشروع في تقريب الخدمات من المواطنين، وتيسير تنقل التلاميذ الى المدارس والمعاهد، وتيسير نقل المحاصيل الزراعية.وأكد أن نسبة تقدم أشغال تحويل شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة الكحايلية من معتمدية برقو(القسط الثالث) بلغت 95 بالمائة لفائدة حوالي 100 عائلة (بصدد القبول الوقتي)، وسيقع تسليمها للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إثر القبول الوقتي للأشغال.وبخصوص الصعوبات التي تعترض عددا من المشاريع، كشف الصادقي أن مشروع المنطقة الحرفية شهد بطءا في الإنجاز، وتم اقتراح فسخ الصفقة خلال 1 ديسمبر الجاري، وتوجيه 4 قرارات تنبيه، ومراسلة المقاولة من قبل المصالح الفنية بالتجهيز للإسراع بإتمام الأشغال، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية من قبل السلط الجهوية والمحلية للمشروع وحث المقاولة على التسريع في نسق الإنجاز وإتمام الأشغال، وقد تم اقتراح إمهاله مدة زمنية محدّدة لإتمام الأشغال (تمت ملاحظة تقدّم ملحوظ في الأشغال).وأضاف أن الصعوبات التي تعترض مشروع تزويد منطقة الهمامة والكساورية بالماء الصالح للشرب تتلخص في إجراء 4 طلبات عروض كانت غير مجدية لذلك تم اجراء صفقة بالتفاوض المباشر وكانت غير مجدية لعدم توفر الاعتمادات اللازمة، فتم اجراء صفقة بالتفاوض المباشر مرة أخرى ليتبين وجود فارق في الاعتمادات، لافتا الى أنه تمت برمجة جلسة خاصة بالمشروع قريبا على مستوى وزارة التخطيط والمالية للنظر في إمكانية توفير اعتمادات إضافية.وفي ما يتعلق بالعناصر التكميلية للقسطين الأول و الثاني بعدد من المعتمديات، أكد الصادقي أنه تم التدخل لدى المندوبية العامة للتنمية الجهوية ووزارة الاقتصاد والتخطيط للتسريع في فتح الاعتمادات الخاصة بالبرنامج التكميلي لمشاريع التنمية المندمجة لفائدة 16 مشروعا بكلفة تناهز 17 مليون دينار.يذكر أن وفدا من المندوبية العامة للتنمية الجهوية أدى الأسبوع المنقضي زيارات ميدانية لبعض عناصر المشاريع المندمجة.