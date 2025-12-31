تظاهرة تحسيسية للهلال الأحمر التونسي حول السلامة المرورية تحت شعار "24 ساعة أمان، سياقة واعية تساوي حياة"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم الهلال الاحمر التونسي، بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور، بداية من اليوم الاربعاء على الساعة منتصف النهار وإلى غاية غدا الخميس منتصف النهار، تظاهرة تحسيسية حول السلامة المرورية، تحت شعار "24 ساعة أمان، سياقة واعية تساوي حياة".



وأوضح الهلال الأحمر التونسي، في بلاغ أصدره اليوم الاربعاء، أن كل هيئاته الجهوية والمحلية ستشارك في هذه التظاهرة التحسيسية، لمعاضدة جهود اللجان الجهوية والمحلية للسلامة المرورية، بمناسبة رأس السنة الإدارية الجديدة ومن أجل احتفالات آمنة وعطلة بلا حوادث.







وأفاد بأن متطوعيه سيؤمنون في كافة جهات الجمهورية وعلى مدار الساعة، نقاطا إسعافية قارة وأخرى متنقلة عبر سيارات الإسعاف والمصحات المتنقلة، بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية، وذلك من خلال فرق تتداول على تقديم الخدمات الإسعافية والارشادات والنصائح اللازمة للحد من حوادث الطرقات، خاصة في النقاط التي تشهد كثافة مرورية خلال عطلة نهاية السنة.