المعهد الوطني للرصد الجوي: خريف 2025 أكثر دفئًا من المعدّل لكنه أقل حرارة مقارنة بالفصول السابقة

بلغ متوسّط درجات الحرارة خلال خريف 2025 مستوى أعلى من المعدّل الطبيعي (1991-2020)، مع فارق قدره +0.5 درجة مئوية، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة مناخية صدرت الثلاثاء.



ويُعدّ هذا الموسم، بحسب المعهد الذي استند إلى معطيات رصد في 25 محطة، أكثر دفئًا من المتوسّط المرجعي، لكنه يظلّ أقلّ حرارة بشكل ملحوظ مقارنة بفصول الخريف في السنوات السابقة، التي تميّزت بفروقات حرارية مرتفعة بشكل خاص.



الأمطار: فترات غزيرة وعجز عام في الكميات



موجات حرّ متأخّرة



تساقط الثلوج في الشمال الغربي



أمطار غزيرة في الشمال والشمال الغربي



ويُذكر أنّ خريفيتصدّر قائمة أكثر فصول الخريف حرارة، بفارق بلغ، يليه خريففي المرتبة الثانية ()، ثم خريففي المرتبة الثالثة بفارق قدره، في حين يحتلّ خريفالمرتبة الرابعة عشرة.في ما يتعلّق بالأمطار، تميّز موسم خريف 2025 بعدّة فترات من الأمطار الغزيرة، كانت محليًا شديدة، وتسبّبت في جريان سطحي كبير وحدوث فيضانات محلية، خاصّة في المناطق الأكثر عرضة للتساقطات.وكانت هذه الفترات أكثر تكرارًا وشدّة في، في حين سجّلكميات أقلّ من الأمطار.واتّسم الموسم بعجز عام في كميات الأمطار، قُدّر بحواليفي مناطق الشمال، وبلغ قرابةفي مناطق الوسط والجنوب من البلاد.اتّسم خريف 2025 بموجات حرّ متأخّرة، خاصّة خلال العشرية الأولى والثانية من شهر سبتمبر، حيث تجاوزت درجات الحرارة عتبةعدّة مرّات في مختلف أنحاء البلاد.وكانالأكثر تأثّرًا، إذ سجّل أكبر عدد من الأيام شديدة الحرارة، بينما شهد الشمال والوسط موجات أكثر محدودية.وقد بلغت أعلى درجات الحرارة القصوىكما سجّلت بعض المحطات، ولا سيّما، درجات حرارة قصوى قريبة من أو تفوقفي أواخر شهر أكتوبر، وهو ما يؤكّد الطابع المتأخّر لهذه الموجات.وساهمت هذه الظروف في ارتفاع درجات الحرارة الموسمية فوق المعدّلات الطبيعية، دون بلوغ المستويات الاستثنائية التي لوحظت خلال فصول الخريف شديدة الحرارة في السنوات السابقة.تمّ خلال شهر نوفمبر 2025 تسجيلفي المناطق الجبلية بالشمال الغربي من تونس، وخاصّة في مرتفعاتوقد سُجّلت أوّل موجة ثلجية حوالي، تلتها موجة أخرى هامة نحوتميّز موسم خريف 2025 بعدّة فترات من الأمطار الغزيرة والمحليًا الشديدة في تونس.ويُظهر تحليل الكميات اليومية للأمطار تركز أبرز الفترات في، مع كميات تجاوزتأمّا الوسط والجنوب فقد شهدا أمطارًا أكثر تذبذبًا، لكنها كانت أحيانًا هامة.وسُجّلت كميات يومية مرتفعة خاصّة في(20 نوفمبر:)، وهي حالة متوسّطة لكنها ملحوظة.