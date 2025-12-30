المعهد الوطني للرصد الجوي: خريف 2025 أكثر دفئًا من المعدّل لكنه أقل حرارة مقارنة بالفصول السابقة
بلغ متوسّط درجات الحرارة خلال خريف 2025 مستوى أعلى من المعدّل الطبيعي (1991-2020)، مع فارق قدره +0.5 درجة مئوية، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة مناخية صدرت الثلاثاء.
ويُعدّ هذا الموسم، بحسب المعهد الذي استند إلى معطيات رصد في 25 محطة، أكثر دفئًا من المتوسّط المرجعي، لكنه يظلّ أقلّ حرارة بشكل ملحوظ مقارنة بفصول الخريف في السنوات السابقة، التي تميّزت بفروقات حرارية مرتفعة بشكل خاص.
ويُذكر أنّ خريف 2023 يتصدّر قائمة أكثر فصول الخريف حرارة، بفارق بلغ +2 درجة مئوية، يليه خريف 2022 في المرتبة الثانية (+1.9 درجة مئوية)، ثم خريف 2024 في المرتبة الثالثة بفارق قدره +1.8 درجة مئوية، في حين يحتلّ خريف 2025 المرتبة الرابعة عشرة.
الأمطار: فترات غزيرة وعجز عام في الكمياتفي ما يتعلّق بالأمطار، تميّز موسم خريف 2025 بعدّة فترات من الأمطار الغزيرة، كانت محليًا شديدة، وتسبّبت في جريان سطحي كبير وحدوث فيضانات محلية، خاصّة في المناطق الأكثر عرضة للتساقطات.
وكانت هذه الفترات أكثر تكرارًا وشدّة في الشمال والشمال الغربي، في حين سجّل الوسط والجنوب كميات أقلّ من الأمطار.
واتّسم الموسم بعجز عام في كميات الأمطار، قُدّر بحوالي 30 بالمائة في مناطق الشمال، وبلغ قرابة 60 بالمائة في مناطق الوسط والجنوب من البلاد.
موجات حرّ متأخّرةاتّسم خريف 2025 بموجات حرّ متأخّرة، خاصّة خلال العشرية الأولى والثانية من شهر سبتمبر، حيث تجاوزت درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية عدّة مرّات في مختلف أنحاء البلاد.
وكان جنوب البلاد الأكثر تأثّرًا، إذ سجّل أكبر عدد من الأيام شديدة الحرارة، بينما شهد الشمال والوسط موجات أكثر محدودية.
وقد بلغت أعلى درجات الحرارة القصوى 43.8 درجة مئوية في مطماطة و43.7 درجة مئوية في قابس.
كما سجّلت بعض المحطات، ولا سيّما زغوان، النفيضة، القيروان والمنستير، درجات حرارة قصوى قريبة من أو تفوق 38 و39 درجة مئوية في أواخر شهر أكتوبر، وهو ما يؤكّد الطابع المتأخّر لهذه الموجات.
وساهمت هذه الظروف في ارتفاع درجات الحرارة الموسمية فوق المعدّلات الطبيعية، دون بلوغ المستويات الاستثنائية التي لوحظت خلال فصول الخريف شديدة الحرارة في السنوات السابقة.
تساقط الثلوج في الشمال الغربيتمّ خلال شهر نوفمبر 2025 تسجيل تساقط للثلوج في المناطق الجبلية بالشمال الغربي من تونس، وخاصّة في مرتفعات عين دراهم، غار الدماء، الغرّة، عين سلطان والفايجة.
وقد سُجّلت أوّل موجة ثلجية حوالي 22 نوفمبر، تلتها موجة أخرى هامة نحو 26 نوفمبر.
أمطار غزيرة في الشمال والشمال الغربيتميّز موسم خريف 2025 بعدّة فترات من الأمطار الغزيرة والمحليًا الشديدة في تونس.
ويُظهر تحليل الكميات اليومية للأمطار تركز أبرز الفترات في الشمال والشمال الغربي، مع كميات تجاوزت 30 مم خلال 24 ساعة.
أمّا الوسط والجنوب فقد شهدا أمطارًا أكثر تذبذبًا، لكنها كانت أحيانًا هامة.
وسُجّلت كميات يومية مرتفعة خاصّة في طبرقة، باجة، بنزرت، سيدي بوزيد وجربة (20 نوفمبر: 27.4 مم)، وهي حالة متوسّطة لكنها ملحوظة.
