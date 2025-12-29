بنزرت: اللجنة الجهوية للسلامة المرورية تفعّل إجراءاتها الردعية والوقائية على الطرقات بمناسبة عطلة رأس السنة الادارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952b6352fe885.27497606_ginpqfmkjolhe.jpg width=100 align=left border=0>

دعت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية ببنزرت، خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الاثنين، إلى مزيد الرفع من درجات اليقظة، وتفعيل الإجراءات الردعية والوقائية على الطرقات بمناسبة عطلة رأس السنة الإدارية الجديدة.

وأكّد والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على أشغال اللجنة، الحرص الجهوي الثابت على متابعة تنزيل المخطّطات القطاعية للسلامة المرورية بالمنصة الرقمية، من خلال المبادرة بتنظيم حصة تكوينية للأعضاء المعنيين بهذه المخططات القطاعية قبل منتصف شهر جانفي من السنة المقبلة 2026، وذلك بالتعاون مع المرصد الوطني لسلامة المرور.

وشدّد والي بنزرت على ضرورة استدامة التدخلات الوقائية والميدانية، وضبط مخطّط عمل إستباقي يضمن تكثيف اجراءات الوقاية والمراقبة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية كلّ في مجال إختصاصه تحسّبا للكثافة المرورية المرتقبة، وللسلوكيات المرورية الخطيرة خاصة السرعة المفرطة، والسياقة في حالة تعب أو غيرها، بالإضافة لتنشيط الحملات التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين و الجهويين.





من جانبه، أكّد رئيس الفرع الاقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور، أيمن بن ابراهيم، على ضرورة المراجعة السريعة للأمثلة والمخطّطات الجهوية والمحلية للمرور، ورفع جهود التحسيس لفائدة مستعملي الدراجات النارية، وتفعيل أدوار ومهام اللجان الفرعية للبنى التحتية، والمعالجة الجذرية لإشكاليات مخفضات السرعة العشوائية خاصة مع ارتفاع عدد الحوادث وتزايد خطورتها.

كما قيّم الحضور من أعضاء اللجنة الجهوية ونظرائهم من أعضاء اللجان المحلية وممثلي المجتمع المدني، الاعمال الميدانية والوقائية المنجزة للحدّ من حوادث المرور خلال السنة الجارية 2025، والبرامج العملية الجارية في الإطار، إلى جانب تدارس مجمل الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمخفضات السرعة غير القانونيّة تنفيذا لكل من مقتضيات مكتوب رئيسة الحكومة المؤرخ في 03 سبتمبر 2025 والتعليمات الواردة بمكتوب وزير الداخلية عدد 16183 المؤرخ في 08 ديسمبر 2025.

وتقضي المكاتيب المشار إليها بإزالة مخفضات السرعة المركزة بصفة غير قانونية على شبكة الطرقات، وتتضمّن الاجراءات الواجب اتخاذها في شأنها، على غرار جرد وإزالة ومنع التركيز العشوائي للمخفضات العشوائيّة على جميع الطرقات المرقّمة وعللا الطرقات البلدية بالجهة، وتكثيف وتشديد الرقابة وتطبيق القانون والتراتيب الجاري بها العمل على المخالفين.



وتمت الإشارة، في ذات السياق، إلى أنّ اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية ستقوم بزيارات لمختلف معتمديات الجهة بداية من جانفي 2026 لمعاينة مدى تقدم تطبيق هذه الاجراءات و إزالة المخفضات العشوائية وإعداد تقرير في الغرض.

