تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة بـ13,8 بالمائة إلى غاية 20 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 19:34
      
تراجعت خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 13,8 بالمائة بين سنتي 2024 و2025 (إلى غاية 20 ديسمبر)، منتقلة من 14 مليار دينار إلى 12 مليار دينار، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي بتاريخ 26 ديسمبر 2025.

ارتفاع مداخيل الشغل والعائدات السياحية


وبخصوص مداخيل الشغل المتراكمة والعائدات السياحية، فقد ارتفعتا على التوالي بنسبة 6 بالمائة لتبلغ 8,4 مليار دينار، وبنسبة 6,3 بالمائة لتناهز 7,9 مليار دينار، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 ديسمبر 2025.


ويُجدر التأكيد على أن إجمالي مداخيل الشغل والعائدات السياحية قادر على تغطية خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 135,9 بالمائة، وهو ما ساهم في استقرار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عند مستوى 25 مليار دينار، أي ما يعادل 108 أيام توريد.

مؤشرات نقدية إضافية

وأبرزت إحصائيات البنك المركزي، من جهة أخرى، تراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل إلى 10,4 مليار دينار بتاريخ 26 ديسمبر 2025، مقابل 12,1 مليار دينار خلال السنة السابقة.

وفي المقابل، سجل إجمالي المعاملات بين البنوك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4 بالمائة، منتقلاً من 3,5 مليار دينار في 26 ديسمبر 2024 إلى 3,7 مليار دينار حاليًا.

تداول الأوراق النقدية

أما فيما يتعلق بـالأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، فقد ارتفعت بنسبة 19 بالمائة، لتبلغ 26,5 مليار دينار.
