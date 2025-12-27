تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة بـ13,8 بالمائة إلى غاية 20 ديسمبر 2025

تراجعت خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 13,8 بالمائة بين سنتي 2024 و2025 (إلى غاية 20 ديسمبر)، منتقلة من 14 مليار دينار إلى 12 مليار دينار، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي بتاريخ 26 ديسمبر 2025.



ارتفاع مداخيل الشغل والعائدات السياحية



مؤشرات نقدية إضافية



تداول الأوراق النقدية



وبخصوص، فقد ارتفعتا على التوالي بنسبةلتبلغ، وبنسبةلتناهز، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 ديسمبر 2025.ويُجدر التأكيد على أنقادر على تغطيةبنسبة، وهو ما ساهم فيعند مستوى، أي ما يعادلوأبرزت إحصائيات البنك المركزي، من جهة أخرى،إلىبتاريخ 26 ديسمبر 2025، مقابلخلال السنة السابقة.وفي المقابل، سجلارتفاعًا طفيفًا بنسبة، منتقلاً منفي 26 ديسمبر 2024 إلىحاليًا.أما فيما يتعلق بـ، فقد ارتفعت بنسبة، لتبلغ