مدرب اوغندا: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية

أكد مدرب منتخب أوغندا، بول بوت، أن لاعبيه افتقدوا للروح القتالية خلال المباراة التي جمعتهم، أمس الثلاثاء بالرباط، أمام المنتخب التونسي، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)، والتي انتهت بانتصار المنتخب التونسي بنتيجة 3-1.



وأعرب الفني البلجيكي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عن أسفه قائلا:





«لم نبذل الجهد الكافي للتغلب على المنافس، كما افتقد لاعبونا للروح القتالية والشجاعة».





وأضاف:

«كانت تونس أقوى منا، لم نكن حاضرين في المباراة، ولم نصنع فرصا واضحة للتسجيل».



وتابع بول بوت:

«رغم أن المنتخب التونسي فريق جيد، إلا أننا أظهرنا احتراما كبيرا لمنافسنا، بينما كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل».



وضعية المجموعة الثالثة

يُشار إلى أن المنتخب التونسي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين يتذيل منتخب «طيور الكركي» الأوغندي الترتيب، وتحتل نيجيريا المركز الثاني متقدمة على تنزانيا التي جاءت في المرتبة الثالثة.



الجولة الثانية

وفي إطار الجولة الثانية للمجموعة، المقررة يوم 27 ديسمبر، يواجه المنتخب التونسي نظيره النيجيري بمدينة فاس، بينما يلاقي منتخب أوغندا منتخب تنزانيا بالعاصمة الرباط.

