مدرب اوغندا: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية
أكد مدرب منتخب أوغندا، بول بوت، أن لاعبيه افتقدوا للروح القتالية خلال المباراة التي جمعتهم، أمس الثلاثاء بالرباط، أمام المنتخب التونسي، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)، والتي انتهت بانتصار المنتخب التونسي بنتيجة 3-1.
وأعرب الفني البلجيكي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عن أسفه قائلا:
وأعرب الفني البلجيكي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عن أسفه قائلا:
«لم نبذل الجهد الكافي للتغلب على المنافس، كما افتقد لاعبونا للروح القتالية والشجاعة».
وأضاف:
«كانت تونس أقوى منا، لم نكن حاضرين في المباراة، ولم نصنع فرصا واضحة للتسجيل».
وتابع بول بوت:
«رغم أن المنتخب التونسي فريق جيد، إلا أننا أظهرنا احتراما كبيرا لمنافسنا، بينما كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل».
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320761