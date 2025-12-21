الكرة الطائرة (الكاس الممتازة 2024-2025): الترجي الرياضي يفوز على النجم الساحلي 3-1 و يحرز اللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69482e9c918d74.58153324_ikpfoqjglhmen.jpg width=100 align=left border=0>

احرز الترجي الرياضي مساء اليوم الاحد لقب الكاس الممتازة للكرة الطائرة 2024-2025 غداة فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 3-1 تفاصيلها 26-24 و 25-23 و 21-25 و 25-22 في المباراة التي دارت بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس .

واضاف فريق باب سويقة لقب الكاس الممتازة الى سجله

وسبق للترجي الرياضي التتويج بالكاس الممتازة في ثماني مناسبات 2008 و 2009 و 2018 و 2019 و2021 و 2022 و 2023 و 2024.