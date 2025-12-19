Babnet   Latest update 16:45 Tunis

مستقبل المرسى يفسخ عقد المهاجم كاسا تيري بالتراضي

Publié le Vendredi 19 Decembre 2025 - 15:33
      
اعلن مستقبل المرسى اليوم الجمعة انه تم فسخ العقد الرابط بينه والمهاجم الايفواري كاسا تيري بالتراضي.
وكان المهاجم الايفواري البالغ من العمر 25 سنة انضم الى فريق الضاحية الشمالية للعاصمة في سبتمبر 2025 بعقد يمتد الى غاية جوان 2027.
وانهى مستقبل المرسى مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الاولى  لكرة القدم في المركز التاسع برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل واحد مقابل ثماني هزائم.


Heure à Tunis :