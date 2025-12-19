Babnet   Latest update 15:09 Tunis

جامعة التعليم الثانوي تدعو كافة المربين إلى رفض دعوة الوزارة المتعلقة بإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء

Publié le Vendredi 19 Decembre 2025
      
دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة المربين إلى رفض دعوة الوزارة المتعلقة بإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء في المواد التي لم يتمكّن التلاميذ من دراستها خلال الثلاثي الأوّل جراء النقص الظرفي أو الفعلي للأساتذة المختصين فيها، وفق ما جاء في بيان أصدرته الجامعة اليوم الجمعة.

وأوضح كاتب عام الجامعة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنياء، أن عددا من المندوبيات الجهوية للتربية وجّهت مراسلة للمؤسسات التربوية التابعة لها تدعوها فيها، بتوصية من وزارة التربية، إلى تسوية وضعية التلاميذ الذين لم يقوموا باجتياز الامتحانات في بعض المواد عبر تمتيعهم بحصص تدارك خلال عطلة الشتاء تختتم بفروض يتم إجراؤها خلال الأسبوع الأول من العودة المدرسية.

وبين الصافي أن عددا من المؤسسات التربوية تعاني من نقص ظرفي أو فعلي للأساتذة المختصين في مواد التقنية والرياضيات والعربية والتفكير الإسلامي، بسبب ما قال أنه " عدم حرص وزارة التربية على تعويض الأساتذة المتقاعدين وعدم انتدابها لأساتذة جدد منذ سنة 2017".

وعبّر محدّث " وات" عن استنكار الجامعة العامة لما وصفه ب"النهج غير المسؤول والإعتباطي الذي يضرب بعمق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويدفع إلى تسخير الأساتذة لإنجاز مهام لم يكونوا أبدا طرفا فيها".


