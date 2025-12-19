جامعة التعليم الثانوي تدعو كافة المربين إلى رفض دعوة الوزارة المتعلقة بإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645cbbaeeee1d2.09075892_oqglfjpekihmn.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة المربين إلى رفض دعوة الوزارة المتعلقة بإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء في المواد التي لم يتمكّن التلاميذ من دراستها خلال الثلاثي الأوّل جراء النقص الظرفي أو الفعلي للأساتذة المختصين فيها، وفق ما جاء في بيان أصدرته الجامعة اليوم الجمعة.



وأوضح كاتب عام الجامعة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنياء، أن عددا من المندوبيات الجهوية للتربية وجّهت مراسلة للمؤسسات التربوية التابعة لها تدعوها فيها، بتوصية من وزارة التربية، إلى تسوية وضعية التلاميذ الذين لم يقوموا باجتياز الامتحانات في بعض المواد عبر تمتيعهم بحصص تدارك خلال عطلة الشتاء تختتم بفروض يتم إجراؤها خلال الأسبوع الأول من العودة المدرسية.





وبين الصافي أن عددا من المؤسسات التربوية تعاني من نقص ظرفي أو فعلي للأساتذة المختصين في مواد التقنية والرياضيات والعربية والتفكير الإسلامي، بسبب ما قال أنه " عدم حرص وزارة التربية على تعويض الأساتذة المتقاعدين وعدم انتدابها لأساتذة جدد منذ سنة 2017".



