يوم علمي حول علوم الحياة والارض يوم 25 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم بتونس العاصمة

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، يوما علميا حول علوم الحياة والارض، يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، وذلك تحت شعار" لنكتشف الارض والحياة "



ويندرج هذا اليوم في اطار البرنامج العلمي والتكنولوجي لمدينة العلوم لنشر الثقافة العلمية لدى الجمهور من جميع الاعمار وتشريكهم





في النقاشات حول التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة





وتهدف هذه التظاهرة الى اكتشاف ميدان علوم الارض والحياة بطريقة ممتعة من أجل تعزيز المكتسبات العلمية لدى التلاميذ والشباب

في جميع المستويات الدراسية



ويتضمن البرنامج ورشات وتجارب تفاعلية يؤمنها ثلة من أساتذة التأطير العلمي بمدينة العلوم حول القضايا البيئية والتنوع البيولوجي وجيولوجيا وتاريخ الارض وبيولوجيا النبات وعلم البيئة وبيولوجيا الانسان