لسعد الدريدي مدربا للنادي الرياضي القسنطيني ‏

أعلن النادي الرياضي القسنطيني ‏الناشط في بطولة الدرجة الاولى الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب التونسي لسعد الريدي.
ونشر الفريق بلاغا مقتضبا عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، أورد من خلاله توصله الى اتفاق رسمي مع المدرب التونسي يقضي بإشراف على دواليبه الفنية خلال المرحلة القادمة، دون تحديد لمدة العقد.
وكان الدريدي، الذي أشرف خلال بداية الموسم الجاري على حظوظ النجم الرياضي الساحلي، قد تعاقد في مرحلة لاحقة مع الملعب التونسي في تجربة مقتضبة لم تعمّر طويلا، غادر على اثرها أسوار فريق باردو دون خوض أي مباراة رسمية.

ويحتل النادي الرياضي القسنطيني المرتبة التاسعة في البطولة الجزائرية برصيد 15 نقطة، اثر 4 انتصارات و3 تعادلات و4هزائم.


