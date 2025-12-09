تم انتخاب تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، بمناسبة انعقاد الدورة 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ببغداد اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، وفق بلاغ لوزارة السياحة والصناعات التقليدية.



كما تم، وفق ذات البلاغ، انتخاب تونس عضوا بالمكتب التنفيذي ونائب رئيس، وذلك في إطار تجديد هياكل التنفيذ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وهو اعتراف عربي لما تمتلكه العاصمة تونس من مقومات سياحية جاذبة ثقافية وأثرية.



ويأتي هذا التتويج ليثمن خصوصية العاصمة التونسية في مجالات الفنون والحرف والتراث والإبداع الحضري والمعماري، فضلا عن التحاقها بشبكة المدن المبدعة لدى اليونسكو لسنة 2026.وابرز وزير السياحة سفيان تقية أن تونس حرصت في السنوات الأخيرة على تطوير بنيتها السياحية عبر تعزيز الرقمنة وتكثيف الترويج عبر آليات الاتصال الحديثة واعتماد الذكاء الاصطناعي والمؤثرين وصانعي المحتوى بالإضافة إلى دفع الاستثمار وجودة الخدمات نحو السياحة الرفيعة والنزل الراقية ودعم الشركات الناشئة.واضاف "عملت تونس على مزيد الاهتمام بالسياحة الثقافية والصحية و المؤتمرات فضلا عن السياحة الصحراوية والواحية التي أصبحت أحد أهم مكونات العرض السياحي التونسي بفضل مواردنا الطبيعية وكفاءاتنا المميزة".وجدد موقف تونس الثابت الداعم للأشقاء في فلسطين والتزامها بتعزيز صمود القطاع السياحي الفلسطيني وحماية تراثه السياحي وتعزيز حضوره والترويج له باعتباره جزء أصيلا من الهوية الثقافية العربية المشتركة.وقال "من الواضح اليوم أن مستقبل السياحة العربية لن يُصنع إلا بتعاونٍ وثيق بين دولنا وبقدرتنا على بناء منظومة إقليمية متكاملة تتجاوز المبادرات المتفرقة نحو مشاريع عملية مشتركة".وأجرى وزير السياحة سفيان تقية بالمناسبة سلسلة من المحادثات مع عدد من وزراء السياحة العرب بكل من ليبيا والأردن و عمان والعراق والبحرين.وتشارك تونس في أشغال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، المنعقدة يومي 8 و9 ديسمبر 2025 بالعاصمة العراقية بغداد، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء العراقي،محمد شياع السوداني بحضور عدد من وزراء السياحة بالدول العربية.