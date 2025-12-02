كأس العرب قطر 2025 : المنتخب العراقي يواجه نظيره البحريني غدا ضمن منافسات المجموعة الرابعة

يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره البحريني غدا الأربعاء على ملعب 974 ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب قطر 2025 لكرة القدم.

ويتمسك كلا المنتخبين بحظوظهما في الفوز من أجل الحفاظ على فرص التأهل للدور المقبل عبر المجموعة التي تضم إلى جانبهما الجزائر والسودان.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل مباشرة إلى بطولة كأس العرب قطر 2025، بناء على التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر أفريل الماضي، أي قبيل سحب القرعة، فيما تأهل المنتخب البحريني بعد فوزه بهدف نظيف على منتخب جيبوتي في التصفيات التمهيدية المؤهلة للبطولة.



ويعد المنتخب العراقي أكثر المنتخبات تتويجا بكأس العرب على مدار تاريخ البطولة برصيد أربعة ألقاب أعوام 1964 و1966 و1985 و1988، في حين لم يسبق للمنتخب البحريني التتويج بالبطولة، ويتطلع نحو المنافسة على اللقب لتدوين اسمه في السجل الذهبي للأبطال.ويدخل منتخب العراق بطولة كأس العرب قطر 2025 بمعنويات عالية بعد نجاحه في التأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث سيلتقي مع المنتخب الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي الذي يقام بين 23 و31 مارس المقبل في المكسيك، ويتأهل الفائز إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي يشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وتشكل بطولة كأس العرب قطر 2025 فرصة رائعة للمنتخب العراقي لتحقيق عدة مكاسب، منها المنافسة على لقب جديد في كأس العرب يعزز الحصيلة القياسية التي يمتلكها كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة، إلى جانب الاستعداد بأفضل صورة للملحق العالمي عبر الاستفادة من المواجهات القوية التي سيخوضها في البطولة لتعزيز تجانس لاعبيه وتفاهمهم وجاهزيتهم للملحق المونديالي الحاسم.ويقود المنتخب العراقي المدرب الأسترالي غراهام أرنولد الذي تولى المسؤولية في شهر ماي الماضي، ويطمح لترك بصمته في أول ظهور له في بطولة كأس العرب.وفي المقابل، يسعى المنتخب البحريني للدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب كأس العرب قطر 2025، والظهور بصورة مشرفة تليق به كبطل للخليج، حيث توج بكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) مطلع العام الجاري في الكويت.وقدم المنتخب البحريني أداء جيدا في مباراته بمرحلة التصفيات أمام جيبوتي وحقق الفوز بهدف سجله اللاعب محمد الرميحي، ويتطلع لمواصلة الانتصارات تحت قيادة مدربه الكرواتي دراغان تالاييتش الذي تولى المسؤولية في فيفري 2024، ويأمل في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بحصد لقب كأس العرب.يذكر أن العراق والبحرين سبق وأن تواجها في دور المجموعات خلال النسخة السابقة من البطولة كأس العرب قطر 2021، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.