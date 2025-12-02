تفاصيل جلسة يوم الاثنين: البرلمان يقرّ 12 فصلًا إضافيًا ضمن مشروع قانون المالية 2026

واصل مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ظهر أمس الإثنين، النظر فيبحضوروالوفد المرافق لها. وتم خلال الجلسة التصويت على مجموعة من الفصول الإضافية، إلى جانب تقديم حصيلة أولية لمقترحات التعديل.

حصيلة مقترحات الإضافة



استئناف الأشغال



تمت المصادقة على 12 فصلًا إضافيًا، جاءت نتائج التصويت بخصوصها كما يلي:: تخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنوية من تمويلات الاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي.: انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين.: إلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية.: يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.: انتداب كافة المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة.: تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.: إعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة.: إعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم.: منح الأعوان عطلة لبعث مؤسسة.: إحداث صندوق المياه.: توسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان الخاص.: الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.12 مقترحًا19 مقترحًا14 مقترحًاتم رفع الجلسة العامة، على أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحًا لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليها.