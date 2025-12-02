Babnet   Latest update 07:27 Tunis

تفاصيل جلسة يوم الاثنين: البرلمان يقرّ 12 فصلًا إضافيًا ضمن مشروع قانون المالية 2026

Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 06:47
      
واصل مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ظهر أمس الإثنين، النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها. وتم خلال الجلسة التصويت على مجموعة من الفصول الإضافية، إلى جانب تقديم حصيلة أولية لمقترحات التعديل.
>

الفصول الإضافية المصادق عليها


تمت المصادقة على 12 فصلًا إضافيًا، جاءت نتائج التصويت بخصوصها كما يلي:


* الفصل الإضافي 8: تخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنوية من تمويلات الاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي.
103 نعم – 8 احتفاظ – 9 رفض.

* الفصل الإضافي 10: انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين.
89 نعم – 13 احتفاظ – 14 رفض.

* الفصل الإضافي 13: إلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية.
63 نعم – 12 احتفاظ – 34 رفض.

* الفصل الإضافي 15: يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
64 نعم – 12 احتفاظ – 20 رفض.

* الفصل الإضافي 16: انتداب كافة المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة.
84 نعم – 4 احتفاظ – 17 رفض.

* الفصل الإضافي 23: تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
60 نعم – 12 احتفاظ – 51 رفض.

* الفصل الإضافي 25: إعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة.
92 نعم – 7 احتفاظ – 22 رفض.

* الفصل الإضافي 26: إعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم.
68 نعم – 8 احتفاظ – 33 رفض.

* الفصل الإضافي 29: منح الأعوان عطلة لبعث مؤسسة.
76 نعم – 6 احتفاظ – 34 رفض.

* الفصل الإضافي 30: إحداث صندوق المياه.
64 نعم – 20 احتفاظ – 26 رفض.

* الفصل الإضافي 33: توسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان الخاص.
54 نعم – 21 احتفاظ – 27 رفض.

* الفصل الإضافي 34: الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.
54 نعم – 21 احتفاظ – 27 رفض.

حصيلة مقترحات الإضافة

* المقبولة: 12 مقترحًا
* المرفوضة: 19 مقترحًا
* المسحوبة: 14 مقترحًا

استئناف الأشغال

تم رفع الجلسة العامة، على أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحًا لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليها.


