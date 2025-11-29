Babnet   Latest update 14:18 Tunis

الطقس: درجات حرارة أعلى من المعدل خلال شتاء 2025 /2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ae6141de0e5.71076777_mkhlogqpfjeni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 13:23 قراءة: 1 د, 14 ث
      
تشير التوقعات المناخية الموسمية لفترة ديسمبر/جانفي/فيفري، إلى احتمال كبير لتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال شتاء 2025/2026، وذلك وفق النشرة الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوّي، نشرها، السبت.

كميات الأمطار المتوقعة


تظهر نماذج التوقعات المناخية لشتاء 2025/2026، تفاوتا في كميّات الأمطار بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تكون التراكمات أكبر في الشمال

(طبرقة 440،3 مليمتر، بنزرت 279،9 مليمتر
وتتراجع سريعًا إلى أقل من 100 مليمتر في المناطق الداخلية
(سيدي بوزيد 58 مم و القصرين 48 مم
وتقلّ عن 33 مم في المناطق الصحراوية
(رمادة 29 ممالبرمة 16 مم).

فوارق حرارية بحسب المناطق

مقارنة بالفترة المرجع 1991/2020، تتميّز الفترة ديسمبر/جانفي/فيفري بدرجة حرارة متوسطة تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تتراوح بين:

* 6،8° في تالة
* 14،1° في جربة

وتكون المناطق الساحلية والجنوب الشرقي (قابس، مدنين، تطاوين) أكثر دفئًا من المناطق الجبلية والداخلية (تالة، الكاف، القصرين).
ويُعد ديسمبر بداية الفترة الشتوية ويتميّز بمناخ بارد.

شهر ديسمبر (معدلات 1991/2020)

* درجات الحرارة بين 7،5° و15° (متوسط 12،5°)
* كميات الأمطار في المتوسط 80 مم
* تفاوت كبير بين المناطق: أكبرها في الشمال الغربي وأقصى الشمال،
في حين يبقى الجنوب جافًا.

شهر جانفي (معدلات 1991/2020)

* درجات الحرارة بين 6،3° و13،3° (متوسط 11،3°)
* الأمطار بين 150 مم في أقصى الشمال الغربي (طبرقة)
و 5 مم فقط في البرمة

شهر فيفري (معدلات 1991/2020)

* المعدل العام للحرارة 11،9°
* تتراوح بين 6،7° في تالة و 14° في جربة
* الشمال الأكثر رطوبة (40–130 مم)
* الوسط والجنوب أكثر جفافًا (أقل من 33 مم)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319435


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-10
18°-10
19°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*