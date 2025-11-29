الطقس: درجات حرارة أعلى من المعدل خلال شتاء 2025 /2026
تشير التوقعات المناخية الموسمية لفترة ديسمبر/جانفي/فيفري، إلى احتمال كبير لتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال شتاء 2025/2026، وذلك وفق النشرة الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوّي، نشرها، السبت.
كميات الأمطار المتوقعة
تظهر نماذج التوقعات المناخية لشتاء 2025/2026، تفاوتا في كميّات الأمطار بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تكون التراكمات أكبر في الشمال
(طبرقة 440،3 مليمتر، بنزرت 279،9 مليمتر)،
وتتراجع سريعًا إلى أقل من 100 مليمتر في المناطق الداخلية
(سيدي بوزيد 58 مم و القصرين 48 مم)،
وتقلّ عن 33 مم في المناطق الصحراوية
(رمادة 29 مم – البرمة 16 مم).
فوارق حرارية بحسب المناطقمقارنة بالفترة المرجع 1991/2020، تتميّز الفترة ديسمبر/جانفي/فيفري بدرجة حرارة متوسطة تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تتراوح بين:
* 6،8° في تالة
* 14،1° في جربة
وتكون المناطق الساحلية والجنوب الشرقي (قابس، مدنين، تطاوين) أكثر دفئًا من المناطق الجبلية والداخلية (تالة، الكاف، القصرين).
ويُعد ديسمبر بداية الفترة الشتوية ويتميّز بمناخ بارد.
شهر ديسمبر (معدلات 1991/2020)* درجات الحرارة بين 7،5° و15° (متوسط 12،5°)
* كميات الأمطار في المتوسط 80 مم
* تفاوت كبير بين المناطق: أكبرها في الشمال الغربي وأقصى الشمال،
في حين يبقى الجنوب جافًا.
شهر جانفي (معدلات 1991/2020)* درجات الحرارة بين 6،3° و13،3° (متوسط 11،3°)
* الأمطار بين 150 مم في أقصى الشمال الغربي (طبرقة)
و 5 مم فقط في البرمة
شهر فيفري (معدلات 1991/2020)* المعدل العام للحرارة 11،9°
* تتراوح بين 6،7° في تالة و 14° في جربة
* الشمال الأكثر رطوبة (40–130 مم)
* الوسط والجنوب أكثر جفافًا (أقل من 33 مم)
