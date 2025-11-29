المرصد الاجتماعي التونسي: تصاعد الحراك المدني والسياسي وبروز لافت للاحتجاجات البيئية خلال أكتوبر 2025
يحافظ الفاعل الاجتماعي خلال شهر أكتوبر 2025 على نسق عالٍ من الاحتجاج، حيث وثّق فريق المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 545 تحركًا احتجاجيًا، وذلك رغم التراجع مقارنة بشهر سبتمبر الذي شهد 635 تحركًا. ويُعد منسوب الاحتجاجات خلال أكتوبر مرتفعًا مقارنة ببقية أشهر السنة أو بنفس الفترة من السنة الماضية التي سجلت 300 تحرك، لترتفع بذلك حصيلة الاحتجاجات منذ بداية السنة إلى 4248 احتجاجًا مقابل 2308 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت %84.06.
تصاعد الحراك المدني والسياسي
تصاعد الحراك المدني والسياسي
شهد أكتوبر ارتفاعًا في التحركات ذات الطابع المدني والسياسي بنسبة 30.51% من جملة التحركات، وتعلّقت أساسًا بتطورات القضية الفلسطينية وما عرفه أسطول الصمود. كما سجلت تحركات تندّد بالمحاكمات في قضايا الرأي ومتابعات الصحفيين وملف "التآمر على أمن الدولة".
احتجاجات بيئية بارزةبرزت أيضًا التحركات ذات الطابع البيئي بنسبة 12.73%، خاصة في ولاية قابس على خلفية تسربات غازية من المجمع الكيميائي تسببت في حالات اختناق لتلاميذ بالمدرسة الإعدادية شط السلام، إضافة إلى متساكنين من مختلف الفئات العمرية.
التحركات الاجتماعية والمطالب المهنيةمثلت التحركات المرتبطة بالحق في التشغيل وتحسين الوضعيات المهنية ما نسبته 36.97%، وهي النسبة الأعلى خلال الشهر. كما تواصلت الاحتجاجات التربوية بسبب الشغورات في الإطار التربوي، وملف النقل المدرسي والبنية التحتية المتدهورة لبعض المؤسسات.
كما احتج المواطنون للمطالبة بـالحق في العيش الكريم وتحسين الطرقات، والربط بشبكات التطهير، وتوفير الإنارة العمومية، وتحسين الخدمات الطبية والأسواق الأسبوعية، واستكمال المشاريع المعطّلة. كما تواصلت احتجاجات سواق التاكسي الفردي والجماعي للمطالبة بالحصول على رخص.
أشكال التحرك والفاعلوناعتمد الفاعلون الاجتماعيون أساسًا على:
* 198 وقفة احتجاجية
* 138 يوم اعتصام
* 45 إضراب جوع
* 42 إضراب
* تحركات أخرى: مسيرات، قطع طرقات، حمل الشارة الحمراء، تعطيل نشاط...
كما تم اعتماد الفضاء الافتراضي في 71 تحركًا.
وجاء الطلبة والعمال في صدارة الفاعلين بـ 95 تحركًا لكلٍّ منهم، يليهم المواطنون بـ 66 تحركًا، ثم النشطاء والحقوقيون بـ 58 تحركًا، فالمعلمون والأساتذة بـ 43 تحركًا، والموظفون بـ 38 والنقابات بـ 30.
الخارطة الجغرافية للاحتجاجاتحافظت تونس العاصمة على الصدارة بـ 166 تحركًا، تليها:
* قابس: 61
* قفصة: 51
* نابل: 43
* القصرين: 30
* صفاقس: 29
* تطاوين: 20
وتذيّلت الترتيب ولايات:
* بن عروس: تحرك واحد
* المنستير وأريانة: 3 تحركات لكل منهما
الجهات المستهدفة بالاحتجاجاختار المحتجون:
* رئاسة الحكومة في أكثر من %40 من التحركات
* وزارة التعليم العالي: %15
* وزارة التربية: %7
* سلط جهوية: %15
في حين غابت رئاسة الجمهورية تقريبًا عن خارطة الاحتجاجات.
الفضاءات التي احتضنت التحركات* المؤسسات التعليمية والجامعية: 149 تحركًا
* الطرقات والساحات العامة (منها شارع الحبيب بورقيبة): 103
* الإدارات ومقرات العمل: 52
* مقرات الوزارات: 48
* مقرات السيادة والولايات: 40
* السجون: 46 تحركًا
* المؤسسات القضائية: 7
حالات الانتحار والعنفسجل المرصد 5 حالات انتحار أو محاولة انتحار، جميعها باستخدام الشنق، واتخذ بعضها شكلًا استعراضيًا، ما يعكس حالة يأس عميقة وفقدان الشعور بالأمان الاقتصادي والاجتماعي.
كما رصد فريق المرصد حالات عنف وقتل واعتداءات جنسية وتحرش وبراكاجات، إضافة إلى عنف بيئي خصوصًا في قابس، واستخدام مفرط للغاز المسيل للدموع داخل المنازل خلال الاحتجاجات. وشهدت السجون ومراكز الإيقاف حالتي وفاة مسترابة.
وتشير البيانات إلى أن:
* %85 من مرتكبي العنف رجال
* النساء يمثلن أقل من %2
* الضحايا: %42 رجال – %17 نساء – %41 حالات مختلطة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319416