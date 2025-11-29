المرصد الاجتماعي التونسي: تصاعد الحراك المدني والسياسي وبروز لافت للاحتجاجات البيئية خلال أكتوبر 2025

يحافظ الفاعل الاجتماعي خلال شهر أكتوبر 2025 على نسق عالٍ من الاحتجاج، حيث وثّق فريق المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 545 تحركًا احتجاجيًا، وذلك رغم التراجع مقارنة بشهر سبتمبر الذي شهد 635 تحركًا. ويُعد منسوب الاحتجاجات خلال أكتوبر مرتفعًا مقارنة ببقية أشهر السنة أو بنفس الفترة من السنة الماضية التي سجلت 300 تحرك، لترتفع بذلك حصيلة الاحتجاجات منذ بداية السنة إلى 4248 احتجاجًا مقابل 2308 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت %84.06.



تصاعد الحراك المدني والسياسي



احتجاجات بيئية بارزة



التحركات الاجتماعية والمطالب المهنية



أشكال التحرك والفاعلون



الخارطة الجغرافية للاحتجاجات



الجهات المستهدفة بالاحتجاج



الفضاءات التي احتضنت التحركات



حالات الانتحار والعنف



شهد أكتوبر ارتفاعًا في التحركات ذات الطابعبنسبةمن جملة التحركات، وتعلّقت أساسًا بتطورات القضية الفلسطينية وما عرفه أسطول الصمود. كما سجلت تحركات تندّد بالمحاكمات في قضايا الرأي ومتابعات الصحفيين وملف "التآمر على أمن الدولة".برزت أيضًا التحركاتبنسبة، خاصة في ولاية قابس على خلفيةمن المجمع الكيميائي تسببت فيلتلاميذ بالمدرسة الإعدادية شط السلام، إضافة إلى متساكنين من مختلف الفئات العمرية.مثلت التحركات المرتبطة بالحق فيما نسبته، وهي النسبة الأعلى خلال الشهر. كما تواصلت الاحتجاجات التربوية بسببفي الإطار التربوي، وملفوالبنية التحتية المتدهورة لبعض المؤسسات.كما احتج المواطنون للمطالبة بـوتحسين الطرقات، والربط بشبكات التطهير، وتوفير الإنارة العمومية، وتحسين الخدمات الطبية والأسواق الأسبوعية، واستكمال المشاريع المعطّلة. كما تواصلت احتجاجاتللمطالبة بالحصول على رخص.اعتمد الفاعلون الاجتماعيون أساسًا على:وقفة احتجاجيةيوم اعتصامإضراب جوعإضراب* تحركات أخرى: مسيرات، قطع طرقات، حمل الشارة الحمراء، تعطيل نشاط...كما تم اعتماد الفضاء الافتراضي فيتحركًا.وجاء الطلبة والعمال في صدارة الفاعلين بـ، يليهم المواطنون بـ، ثم النشطاء والحقوقيون بـ، فالمعلمون والأساتذة بـ، والموظفون بـوالنقابات بـحافظتعلى الصدارة بـ، تليها:* قابس:* قفصة:* نابل:* القصرين:* صفاقس:* تطاوين:وتذيّلت الترتيب ولايات:* بن عروس: تحرك واحد* المنستير وأريانة:لكل منهمااختار المحتجون:في أكثر منمن التحركات: %15: %7* سلط جهوية:في حين غابتتقريبًا عن خارطة الاحتجاجات.* المؤسسات التعليمية والجامعية:تحركًا* الطرقات والساحات العامة (منها شارع الحبيب بورقيبة):* الإدارات ومقرات العمل:* مقرات الوزارات:* مقرات السيادة والولايات:* السجون:تحركًا* المؤسسات القضائية:سجل المرصد، جميعها باستخدام، واتخذ بعضها شكلًا استعراضيًا، ما يعكسوفقدان الشعور بالأمان الاقتصادي والاجتماعي.كما رصد فريق المرصد حالات، إضافة إلىخصوصًا في قابس، واستخدام مفرط للغاز المسيل للدموع داخل المنازل خلال الاحتجاجات. وشهدت السجون ومراكز الإيقافوتشير البيانات إلى أن:من مرتكبي العنف رجال* النساء يمثلن أقل من* الضحايا: