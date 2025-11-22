ولاية تونس : جلسة عمل تنسيقية حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 38 لماراطون كومار تونس قرطاج يوم الأحد القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت امس الجمعة بمقر ولاية تونس جلسة عمل تنسيقية خصصت للاستعداد لتنظيم الدورة 38 لماراطون كومار تونس قرطاج المزمع تنظيمه يوم الاحد 30 نوفمبر الجاري،وذلك تحت إشراف والي الجهة، عماد بوخريص

وتناولت الجلسة حسن الاستعداد لهذه التظاهرة ، وضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لإنجاحها لما لها من أهمية في تنشيط الحياة الرياضية والصحية والسياحية ،وإشعاع صورة تونس بالخارج

وحضرالجلسة بالخصوص، المعتمدة الأولى للولاية،والرئيس المدير العام لشركة التأمين كومار قرطاج، بالاضافة الى معتمدي باب بحر والخضراء والمرسى،وممثلي المصالح الأمنية المعنية ومصالح الحماية المدنية، والمندوبين الجهويين للسياحة والثقافة بتونس، وممثلي لجنة التنظيم





