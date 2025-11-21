الشروع في مناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء

شرعت الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء يوم الجمعة، في عرض ومناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبد السلام المهدي قريصيعة والوفد المرافق له.



ميزانية 2026: تخفيض مقارنة بالسنة السابقة



توزيع الميزانية



تخفيض الميزانية بنسبة 3.23%



ترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور



أسس إعداد الميزانية



تم ضبط نفقات المجلس لسنة 2026 في حدودمقابلسنة 2025، أي بتراجع قدره، وفق التقرير المشترك للجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والحصانة.توزعت الميزانية المقترحة كما يلي:630 ألف دينار884 ألف دينار11 ألف دينارأفاد النائب الأول لرئيس المجلس، خلال جلسة استماع يوم 29 أكتوبر، بأن المجلس قرر التخفيض في ميزانية 2026 بنسبةمقارنة بسنة 2025.تم التأكيد على:في السنوات المقبلة* تحديد نسبة تطور قصوى بـعبر التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارجأوضح النائب الأول أن تقديرات ميزانية 2026 استندت إلى:* نتائج ميزانيتي* نتائج تنفيذ ميزانيةوأضاف أنه تم إعداد المشروع وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، الذي يصنف المجلس كمهمة خاصة تُستثنى من إعداد المشروع السنوي للأداء، وعملاً بمنشور رئيسة الحكومة عدد 9 لسنة 2025، مع الحرص على