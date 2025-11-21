ثلاث اتفاقيات صحية جديدة بين تونس والصين تُتوج افتتاح منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي

أعلن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، مساء اليوم الجمعة، عن توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة بين تونس والصين في المجال الصحي، تهدف إلى تعزيز الشراكة الفعلية بين المستشفيات والجامعات والخبراء، وذلك خلال افتتاح منتدى تونس الأول لتطوير الطب الصيني الإفريقي الذي تتواصل أشغاله إلى يوم غد السبت.



اتفاقية شراكة بين المستشفيات



اتفاقية بين كلية الطب وتحالف الطب الصيني الإفريقي



حافلة جراحية متطورة لدعم المناطق الداخلية



هدف المنتدى: شراكة صحية متقدمة وعادلة



إصلاح المنظومة الصحية التونسية



شراكة تونسية صينية متجددة



برنامج المنتدى العلمي



مواقف المشاركين الدوليين



تتمثل الاتفاقية الأولى في شراكة بينوالمستشفى الإقليمي بمقاطعة جيانغشي الصينية، وتشمل التكوين الطبي وإنشاء مركز مشترك لأمراض القلب والشرايين، خاصة في مجال التقنيات الحديثة في القسطرة.أما الاتفاقية الثانية، فهي موقعة بينوتحالف الطب الصيني الإفريقي، وتركز على إدخال تقنيات جديدة في جراحة المسالك البولية، إضافة إلى تكوين الأطباء التونسيين والأفارقة ودعم التكنولوجيا الطبية المتقدمة.وأشار الوزير إلى أن فريقًا من الأطباء الصينيين أجرى ثلاث عمليات جراحية بمستشفى الحبيب ثامر باستخدام تقنيات متطورة.تتعلق الاتفاقية الثالثة بتطوير العمل بالحافلات الجراحية، حيث ستتسلم تونسمن الجانب الصيني، تضم قاعة عمليات وتجهيزات للإنعاش والمراقبة والإسعاف، وستخصص لدعم الخدمات الصحية في المناطق الداخلية.أكد وزير الصحة أن المنتدى يهدف إلى بناء شراكة صحية متقدمة، عادلة وإنسانية، تجمع بين الطب التقليدي والحديث والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي، مع التشديد على أهمية تبادل التجارب والخبرات.وأضاف أن تنظيم المنتدى يأتي في ظل تحولات صحية عالمية متسارعة وتحديات عابرة للحدود، ما يجعل تعزيز التعاون في الابتكار ضرورة ملحة.أوضح الوزير أن الدولة تعمل على إعادة بناء المنظومة الصحية عبر:* تطوير الحوكمة* تحسين التكوين* تحديث البنية التحتية* ضمان العدالة الصحية بين الجهات* اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص* تطوير الملف الطبي الإلكتروني* تعزيز السيادة الصحية بتطوير صناعة الأدوية والتجهيزات الطبيةذكّر الوزير بأن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الصين سنة 2024 فتحت آفاقًا جديدة لشراكة استراتيجية شملت الطب الحديث والتقليدي والذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية والطب الدقيق.وأشار إلى موقع تونس الجغرافي وقدرتها العلمية، معتبرًا أنها باتت مستعدة للعب دور محوري في فضاء صحي مبتكر يخدم القارة الإفريقية.قدّم أحمد لعطر عرضًا حول برنامج المنتدى، الذي يمتد يومين ويتضمن مداخلات في:* الطب التقليدي* طب الأعشاب* الطب الحديث* الطب الدقيق* جراحة القلب* الذكاء الاصطناعي* الصحة الرقمية والطب عن بعدأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الصحية مع تونس وإفريقيا.شدد على أن الصحة أصبحت مسألة أمن قومي عالمي تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا.ممثل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض أكد أهمية الطب المتكامل وتوظيف الخبرات التقليدية والحديثة لابتكار حلول علاجية جديدة.