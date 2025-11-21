بنزرت: متابعة اجراءات تسريع برنامج تهذيب وإدماج الاحياء الشعبية بمعتمديتي بنزرت الجنوبية ومنزل بورقيبة

التأمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل قطاعية خصّصت لمتابعة الإجراءات الإدارية والفنية الواجبة لتسريع انجاز القسط الأول من الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية 2 الجاري انجازهما من قبل مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكل من معتمديتي بنزرت الجنوبية ومنزل بورقيبة.



وأوضح ممثلو وكالة التهذيب والتجديد العمراني أن الأشغال التكميلية المدرجة في إطار مشروع تهذيب حي برج الجباري ببنزرت الجنوبيّة تتضمن خاصّة إنجاز أشغال تعبيد الطرقات، ومدّ قنوات التطهير، وتصريف مياه الامطار بكلفة 2.8 مليون دينار وبنسبة تقدم أشغال تجاوزت 20 بالمائة.



ووفق نفس المصالح، يضمّ القسط الرئيسي الجاري إنجازه بالمنطقة تهذيب أحياء الوفاء والخروبة وبرج الجباري وحافر مهر، حيث بلغت نسبة تقدّم أشغال البنية الأساسية 70 بالمائة بكلفة 6.1 مليون دينار، ونسبة تقدم أشغال الانارة العمومية 50 بالمائة بكلفة 317 الف دينار.وينتظر انطلاق أشغال القسط الأول من مشروع تهذيب حي الثورة بمنزل بورقيبة، البالغة تكلفته 4 ملايين دينار، في غضون شهر مارس المقبل دون اعتبار الإضافات، وذلك عقب استكمال دراساته الفنية، ويشمل تعبيد للطرقات على مسافة حوالي 5 كلم، ومد قنوات التطهير على مسافة 450 مترا خطيّا، و500 متر خطي من شبكات تصريف مياه الامطار، وتركيز 200 نقطة إنارة العمومية.وأكد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على أشغال الجلسة بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد والمصالح الجهوية والمحلية ذات العلاقة، على أهمية مشاريع الجيل الثاني المنجزة من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني باعتبارها من مشاريع القرب الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الاساسية، والحدّ من ظاهرة البناء الفوضوي.كما شدّد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بفضّ الاشكاليات الفنية والعقارية واللوجستية الطارئة، والتسريع في تجاوزها بالتنسيق مع مختلف الهياكل الرسمية والمنظماتية والنسيجين المنتخب والمجتمعي، وفق تعبيره.