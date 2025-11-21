الكاف: انطلاق فعاليات مهرجان "الحلقة" لزيت الزيتون بمنطقة اللاس من معتمدية السرس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الحلقة لزيت الزيتون بمنطقة اللاس من معتمدية السرس بولاية الكاف التي تتميّز بأشجار الزياتين المعمّرة وتنوّعها، وجودة زيت الزيتون، وبمحافظة الأهالي على المعاصر التقليدية والنمط التقليدي في تحويل الزيتون.

ووفق مدير المهرجان وعضو جمعية" أنوار فريقا"، معاذ الحرباوي، فقد أخذ المهرجان شكلا جديدا خلال الدورة الحالية لكنّه حافظ على روحه الأصيلة وارتباطه بالعادات المتوارثة بين مختلف الاجيال، موضحا أن المهرجان يمثّل موعدا سنويّا تقام فيه مختلف الندوات العلمية حول زيت الزيتون وفوائده الغذائية والاقتصادية، وعروض الفروسية، والمعارض التقليدية لتذوّق وبيع زيت الزيتون.

وتجسّد مختلف هذه الأنشطة عراقة المهرجان وتأصله كمحطة ثقافية واقتصادية دأب الأهالي على المحافظة عليها سنة بعد سنة مساهمة منهم في الحفاظ على الذاكرة الشعبية، والتعريف بزيت الزيتون لمنطقة اللاس الذي يعتبر من أشهر زيوت الزيتون المعروفة وطنيا وعالميا، وفق نفس المصدر.





ويتضمّن برنامج هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 23 نوفمبر الجاري بالتزامن مع موسم جني الزيتون، تظاهرات فكرية واقتصادية وثقافية متعددة، حيث يتضمّن معارض للصناعات التقليدية والمنتوجات الغذائية التراثية التي تعكس خصوصية المنطقة ومميزاتها، والعديد من المداخلات والندوات العلمية حول العناية بغراسات الزيتون وتحليل التربة وتثمين زيت الزيتون، وعروض فروسية، وأجواء تنشيطية وعروض فلكورية وأجواء فنية تراثية، إضافة إلى تنظيم قافلة صحية من قبل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والمستشفى المحلي بالسرس.