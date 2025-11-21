Babnet   Latest update 23:18 Tunis

سيدي بوزيد: المدرسة الإعدادية عقبة بن نافع بالمزونة تحتضن فعاليات القافلة الثقافية في المدارس الإعدادية والمعاهد

Publié le Vendredi 21 Novembre 2025
      
احتضنت المدرسة الإعدادية عقبة بن نافع بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، مساء اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الثقافية في المدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2025- 2026، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، وبالشراكة مع ديوان الخدمات المدرسية "الوحدة الجهوية بسيدي بوزيد" والهيئة الجهوية للهلال الأحمر والكشافة التونسية جهة سيدي بوزيد.
وبيّن رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، عبد الحكيم خصخوصي، في تصريح لوكالة "وات"، أن مشروع القافلة الثقافية يهدف إلى تنشيط الحياة المدرسية، وتحفيز التلاميذ على الانخراط في النوادي وصقل ميولاتهم الثقافية والرياضية، وجاءت فكرته بعد عملية جرد للنوادي في المؤسسات التربوية بالجهة، وتسجيل نقص في عدد منها، ليتم العمل على تنشيط هذه المؤسسات بالشراكة مع عدد من الأطراف.
وأشار الى أن القافلة تتضمن فقرات متنوعة من بينها عروض في المسرح، وورشات في السلامة المرورية، والتربية التشكيلية، والاسعافات الأولية، والروبوتيك، وتحدي القراءة، والموسيقى، وحصة تحسيسية تؤمنها الإدارة الجهوية للصحة للتوعية بخطر الإدمان ومكافحة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتنمّر.

وأكد أن القافلة ستتواصل شهريا بعدد من المؤسسات التربوية ذات الطابع الريفي، وسيتم تركيز نواة مكتبة بكل مؤسسة تربوية تزورها القافلة، مع بعث نوادٍ قارة بها.


*.*.*