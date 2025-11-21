رابطة البريميرليغ تحدد 22 أوت موعدا لانطلاق الموسم المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920b0427c9a02.53453658_nlhomqjkegfpi.jpg width=100 align=left border=0>

حددت رابطة البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم يوم 22 أوت من العام المقبل، موعدا لانطلاق مباريات الموسم الجديد (2026 - 2027)، والمقرر أن يستمر حتى 30 ماي 2027.



وأفادت الرابطة، في بيان اليوم، أن الموسم الجديد من البريميرليغ سيتضمن 33 جولة في مطلع الأسبوع وخمس جولات منتصف الأسبوع، على أن تبدأ المنافسات بعد أسبوع من الموعد المعتاد في منتصف أوت من كل عام، وذلك للسماح بفترة تعافي عقب بطولة كأس العالم 2026 التي تنتهي في 19 جويلية المقبل.









وأضافت: مع جدول المباريات العالمي المزدحم، تبقى صحة وسلامة اللاعبين أولوية بالنسبة لرابطة البطولة الانقليزية الممتازة.

وأكدت الرابطة عدم إقامة جولتين من المباريات في غضون 60 ساعة، وذلك خلال فترة أعياد رأس السنة، وهو ما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها للأندية لمعالجة ازدحام جدول المباريات في هذه الفترة ضمن التقويم الدولي الموسع.