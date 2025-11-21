انعقاد الدورة 29 للجنة الإفريقية للإحصائيات الزراعية المنضوية تحت منظمة "فاو" من 24 إلى 28 نوفمبر 2025 بالحمّامات

تنتظم الدورة 29 للجنة الإفريقية للإحصائيات الزراعية المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من 24 إلى 28 نوفمبر 2025 بالحمّامات، ولاية نابل



ويحضر هذه الندوة التي تلتئم تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفود رسمية من مختلف الدّول الإفريقيّة، وفق وزارة الفلاحة.



وستتناول الندوة في مختلف جلساتها عدة محاور منها انجاز توصيات اللجنة المحققة منذ الدورة 28 و"تنفيذ مبادرة 2030*50: انتاج المعطيات وافاق التمويل المستقبلية". علما ان هذه المبادرة هي شراكة متعددة الوكالات تهدف إلى تحسين أنظمة البيانات الزراعية في 50 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول عام 2030.وتركز المبادرة على بناء القدرات لإنتاج واستخدام بيانات زراعية عالية الجودة لدعم صنع القرار المستند إلى الأدلة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش الريفية. ويشمل شركاؤها الرئيسيون البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.كما ستتطرق الندوة الى عدد من المسائل الاخرى على غرار تقدم البرنامج العالمي للاحصاء الفلاحي 2020 والبرنامج القادم في افق 2030 وتحسين وضوح ومطابقة الاحصائيات الخاصة بالامن الغذائي والتغذية ومتابعة مدى تقدم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة والتطور المنهجي واحصائيات الصيد البحري وتربية الاحياء المائية والغابات ومبادرات تعزيز القدرات الاحصائية في افريقيا.