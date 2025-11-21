Babnet   Latest update 19:10 Tunis

رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920a53bf048e6.63797718_nhpimglefojkq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 21 نوفمبر، بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى تونس، وهم:

1. أبّولينار سادوغو (Appolinaire Sawadogo) – سفير بوركينا فاسو بتونس

2. ميلاد نمّور – سفير الجمهورية اللبنانية بتونس

3. بيل بَزّي (Bill Bazzi) – سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

وجرى هذا الموكب بحضور محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


