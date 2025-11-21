رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920a53bf048e6.63797718_nhpimglefojkq.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 21 نوفمبر، بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى تونس، وهم:



1. أبّولينار سادوغو (Appolinaire Sawadogo) – سفير بوركينا فاسو بتونس





2. ميلاد نمّور – سفير الجمهورية اللبنانية بتونس



3. بيل بَزّي (Bill Bazzi) – سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس



وجرى هذا الموكب بحضور محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

