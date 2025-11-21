Babnet   Latest update 19:10 Tunis

الرابطة الاولى (الجولة 15) خالد قويدر حكما لمباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/635947b51d7216.91785933_ghjnkeomlfqip.jpg width=100 align=left border=0>
عيّنت الإدارة الوطنية للتحكيم الحكم خالد قويدر لإدارة مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي، المبرمجة ليوم الأحد المقبل على الساعة الثانية بعد الظهر بالملعب الأولمبي بسوسة، ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وسيكون الحكم منتصر بلعربي في غرفة تقنية الفار.


تعيينات حكام مباريات الجولة 15

إليكم كامل التعيينات الخاصة بمواجهات السبت والأحد، المقررة جميعها على الساعة الثانية بعد الظهر:

السبت 22 نوفمبر 2025

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

* مستقبل المرسى – شبيبة العمران
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: أمين الفقير

ملعب حمدة العواني بالقيروان

* شبيبة القيروان – نجم المتلوي
الحكم: أيمن النصري
حكم الفار: سيف الورتاني

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور)

* الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الفار: هيثم قرياط

الأحد 23 نوفمبر 2025

ملعب الهادي النيفر بباردو

* الملعب التونسي – مستقبل قابس
الحكم: باديس بن صالح
حكم الفار: حمزة جعيد

ملعب بئر بورقبة

* مستقبل سليمان – الاتحاد المنستيري
الحكم: حسام بن ساسي
حكم الفار: مجدي بلاغة

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

* الأولمبي الباجي – النادي الإفريقي
الحكم: نضال باللطيف
حكم الفار: أمير العيادي

الملعب الأولمبي بسوسة

* النجم الساحلي – النادي الصفاقسي
الحكم: خالد قويدر
حكم الفار: منتصر بلعربي

ملعب حمادي العقربي برادس

* الترجي الرياضي – اتحاد بن قردان
المباراة مؤجلة إلى موعد لاحق


