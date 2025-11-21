أرسنال يتمسّك بالصدارة قبل مواجهة توتنهام في قمّة الجولة 12 من الدوري الإنقليزي الممتاز
يستقبل أرسنال بعد غدٍ الأحد ضيفه توتنهام هوتسبر على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنقليزي الممتاز، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لتعديل مسارهما بعد تعادلهما في الجولة الماضية.
صراع على القمة وتحسين المراكز
ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس بـ 18 نقطة.
ويدخل أرسنال المباراة بهدف تعويض تعادله الأخير أمام سندرلاند 2-2، وتعزيز موقعه في الصدارة.
ومن جانبه، يسعى توتنهام إلى تحقيق فوز مهم بعد تعادله 2-2 أيضاً مع مانشستر يونايتد، بهدف الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى.
افتتاح الجولة بمواجهات قويةتنطلق منافسات الجولة غداً السبت، وتشمل مباريات:
* بيرنلي × تشيلسي
* وولفرهامبتون × كريستال بالاس
* برايتون × برينتفورد
* بورنموث × وست هام يونايتد
* فولهام × سندرلاند
* ليفربول (حامل اللقب) × نوتنغهام فورست
ويحتل ليفربول المركز الثامن بـ18 نقطة، ويبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات، فيما يأتي نوتنغهام فورست في المركز التاسع عشر (9 نقاط).
مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنالويحل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني بـ 22 نقطة، ضيفاً على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع عشر بـ 12 نقطة، آملاً في تحقيق انتصار يُبقيه قريباً من المتصدر أرسنال في سباق اللقب.
مباريات الأحد والاختتامتتواصل الجولة الأحد بمواجهتي:
* ليدز يونايتد × أستون فيلا
* أرسنال × توتنهام
وتُختتم الجولة الإثنين المقبل بلقاء:
* مانشستر يونايتد × إيفرتون
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع (18 نقطة)، فيما يأتي إيفرتون في المركز الثالث عشر (15 نقطة).
