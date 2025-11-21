Babnet   Latest update 19:10 Tunis

أرسنال يتمسّك بالصدارة قبل مواجهة توتنهام في قمّة الجولة 12 من الدوري الإنقليزي الممتاز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69209ffa983da0.12201793_fhnmkojpeliqg.jpg width=100 align=left border=0>
Arsenal/X
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 18:20
      
يستقبل أرسنال بعد غدٍ الأحد ضيفه توتنهام هوتسبر على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنقليزي الممتاز، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لتعديل مسارهما بعد تعادلهما في الجولة الماضية.

صراع على القمة وتحسين المراكز


ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس بـ 18 نقطة.

ويدخل أرسنال المباراة بهدف تعويض تعادله الأخير أمام سندرلاند 2-2، وتعزيز موقعه في الصدارة.

ومن جانبه، يسعى توتنهام إلى تحقيق فوز مهم بعد تعادله 2-2 أيضاً مع مانشستر يونايتد، بهدف الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى.

افتتاح الجولة بمواجهات قوية

تنطلق منافسات الجولة غداً السبت، وتشمل مباريات:

* بيرنلي × تشيلسي
* وولفرهامبتون × كريستال بالاس
* برايتون × برينتفورد
* بورنموث × وست هام يونايتد
* فولهام × سندرلاند
* ليفربول (حامل اللقب) × نوتنغهام فورست

ويحتل ليفربول المركز الثامن بـ18 نقطة، ويبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات، فيما يأتي نوتنغهام فورست في المركز التاسع عشر (9 نقاط).

مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال

ويحل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني بـ 22 نقطة، ضيفاً على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع عشر بـ 12 نقطة، آملاً في تحقيق انتصار يُبقيه قريباً من المتصدر أرسنال في سباق اللقب.

مباريات الأحد والاختتام

تتواصل الجولة الأحد بمواجهتي:

* ليدز يونايتد × أستون فيلا
* أرسنال × توتنهام

وتُختتم الجولة الإثنين المقبل بلقاء:

* مانشستر يونايتد × إيفرتون

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع (18 نقطة)، فيما يأتي إيفرتون في المركز الثالث عشر (15 نقطة).


