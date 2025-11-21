أرسنال يتمسّك بالصدارة قبل مواجهة توتنهام في قمّة الجولة 12 من الدوري الإنقليزي الممتاز

يستقبل أرسنال بعد غدٍ الأحد ضيفه توتنهام هوتسبر على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنقليزي الممتاز، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لتعديل مسارهما بعد تعادلهما في الجولة الماضية.



صراع على القمة وتحسين المراكز



افتتاح الجولة بمواجهات قوية



مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال



مباريات الأحد والاختتام



ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس بـويدخل أرسنال المباراة بهدف، وتعزيز موقعه في الصدارة.ومن جانبه، يسعى توتنهام إلى تحقيق فوز مهم بعد تعادلهأيضاً مع مانشستر يونايتد، بهدف الاقتراب منتنطلق منافسات الجولة غداً السبت، وتشمل مباريات:* بيرنلي × تشيلسي* وولفرهامبتون × كريستال بالاس* برايتون × برينتفورد* بورنموث × وست هام يونايتد* فولهام × سندرلاند* ليفربول (حامل اللقب) × نوتنغهام فورستويحتل ليفربول المركز، ويبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات، فيما يأتي نوتنغهام فورست في المركزويحل، صاحب المركز الثاني بـ، ضيفاً علىصاحب المركز الرابع عشر بـ، آملاً في تحقيق انتصار يُبقيه قريباً من المتصدر أرسنال في سباق اللقب.تتواصل الجولة الأحد بمواجهتي:* ليدز يونايتد × أستون فيلا* أرسنال × توتنهاموتُختتم الجولة الإثنين المقبل بلقاء:* مانشستر يونايتد × إيفرتونويحتل مانشستر يونايتد المركز، فيما يأتي إيفرتون في المركز