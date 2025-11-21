Babnet   Latest update 22:09 Tunis

رئيسة اتحاد التضامن الاجتماعي تعلن عن انطلاق الاعداد لاحداث مركز نموذجي للطفولة المبكرة بدوار هيشر من ولاية منوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 22:09 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أعلنت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، نعيمة الجلاصي، أمس الخميس بمنوبة، عن إعطاء شارة انطلاق الإعداد لإحداث مركز نموذجي للطفولة المبكرة بدوار هيشر بالجهة، في "خطوة تعكس التزام الاتحاد بضمان حقوق الطفل في الرعاية والتعليم والنمو المتوازن، وتوفير فرص متساوية لجميع الأطفال في المناطق ذات الأولوية".
وأكدت الجلاصي خلال تظاهرة احتفالية بمنوبة بمناسبة باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق ليوم 20 نوفمبر من كل سنة، أن الطفل له الحق في كل ما يضمن نموه المتوازن وكرامته، بما يشمل الصحة، والتعليم، الحماية، الرعاية الاجتماعية والنفسية، وحق المشاركة، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد.
وأشارت الى أن الاتحاد يعمل على ضمان بيئة آمنة وشاملة تتيح لكل طفل فرصا متساوية للنمو والتعلم والتطور، ومكافحة كل أشكال الإقصاء والحرمان، وتعزيز كرامته وحقوقه في كافة المجالات.

وأبرزت الجلاصي الدور المحوري لرياض التضامن في تعزيز حقوق الطفل، من خلال توفير بيئة تربوية آمنة ودامجة قائمة على المساواة، مؤكدة أن رياض التضامن تعد آلية وطنية استراتيجية لضمان تكافؤ الفرص والنهوض بالطفولة المبكرة في مختلف الجهات.

كما ثمنت المجهودات الوطنية والجهوية من إطارات الاتحاد، ومهنيي الصحة مؤكدة استمرار العمل على تعزيز حقوق الطفل وبناء مجتمع يحترم كرامة الأطفال ويضمن لهم حياة كريمة ونموا سليما.
وتمحور الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي انتظم بحضور اطفال رياض التضامن بمنوبة وممثل عن منظمة "اليونيسف"، وخبراء في مجال حقوق الطفل، حول تعزيز حقوق الطفل في جميع جوانب حياته، بما في ذلك الصحة، والتعليم، الحماية من العنف والاستغلال، والرعاية النفسية والاجتماعية، وحق المشاركة في القرارات التي تمس حياته، مع توفير بيئة آمنة ودامجة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الأطفال دون تمييز.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318917


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 نوفمبر 2025 | 30 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:33
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
10° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
13°-7
16°-10
19°-10
20°-13
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*