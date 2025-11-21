رئيسة اتحاد التضامن الاجتماعي تعلن عن انطلاق الاعداد لاحداث مركز نموذجي للطفولة المبكرة بدوار هيشر من ولاية منوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، نعيمة الجلاصي، أمس الخميس بمنوبة، عن إعطاء شارة انطلاق الإعداد لإحداث مركز نموذجي للطفولة المبكرة بدوار هيشر بالجهة، في "خطوة تعكس التزام الاتحاد بضمان حقوق الطفل في الرعاية والتعليم والنمو المتوازن، وتوفير فرص متساوية لجميع الأطفال في المناطق ذات الأولوية".

وأكدت الجلاصي خلال تظاهرة احتفالية بمنوبة بمناسبة باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق ليوم 20 نوفمبر من كل سنة، أن الطفل له الحق في كل ما يضمن نموه المتوازن وكرامته، بما يشمل الصحة، والتعليم، الحماية، الرعاية الاجتماعية والنفسية، وحق المشاركة، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد.

وأشارت الى أن الاتحاد يعمل على ضمان بيئة آمنة وشاملة تتيح لكل طفل فرصا متساوية للنمو والتعلم والتطور، ومكافحة كل أشكال الإقصاء والحرمان، وتعزيز كرامته وحقوقه في كافة المجالات.





وأبرزت الجلاصي الدور المحوري لرياض التضامن في تعزيز حقوق الطفل، من خلال توفير بيئة تربوية آمنة ودامجة قائمة على المساواة، مؤكدة أن رياض التضامن تعد آلية وطنية استراتيجية لضمان تكافؤ الفرص والنهوض بالطفولة المبكرة في مختلف الجهات.



كما ثمنت المجهودات الوطنية والجهوية من إطارات الاتحاد، ومهنيي الصحة مؤكدة استمرار العمل على تعزيز حقوق الطفل وبناء مجتمع يحترم كرامة الأطفال ويضمن لهم حياة كريمة ونموا سليما.

وتمحور الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي انتظم بحضور اطفال رياض التضامن بمنوبة وممثل عن منظمة "اليونيسف"، وخبراء في مجال حقوق الطفل، حول تعزيز حقوق الطفل في جميع جوانب حياته، بما في ذلك الصحة، والتعليم، الحماية من العنف والاستغلال، والرعاية النفسية والاجتماعية، وحق المشاركة في القرارات التي تمس حياته، مع توفير بيئة آمنة ودامجة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الأطفال دون تمييز.